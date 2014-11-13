《焦点》随着中国经济放缓且监管加强，美国企业调低对华业务期望

**监管压力**

外企遭遇的最富争议的问题之一，就是中国大力推行2008年起施行的反垄断法。过去两年，中国三大反垄断监管机构针对外资汽车、食品和科技企业发起了一系列调查。

芯片制造商高通(Qualcomm) 和软件巨头微软 就在受调查的美国企业之列。

美国商会执行副会长Myron Brilliant称，“中国政府在一些领域显然想发展领军的国有企业，所以美国和西方企业在这些领域的监管压力更大。”

很多美国企业执行长希望正在谈判的中美双边投资协定(BIT)能向前迈出重要一步。BIT将采用所谓的“反向清单”(negative list)，有助于降低很多产品及服务的投资壁垒。反向清单就是一个限制和禁止外国投资的有限清单。

10月时，卡特彼勒、沃尔玛和可口可乐及另外47家美国跨国企业执行长联名致信奥巴马政府，希望将BIT谈判列为优先事项。

周三，美国总统奥巴马和中国国家主席习近平表示BIT是优先事项，明年初将交换“反向清单”。

Brilliant称，“这里出现了一种新常态。我们都开始习惯于获利和利润率下降。只要竞争环境公平、透明和法治，我们就能接受。”(完) (编译 郑茵/朱晓军；审校 张荻)