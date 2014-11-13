《焦点》随着中国经济放缓且监管加强，美国企业调低对华业务期望

人民币衍生品：美元掉期曲线续上移，期权隐含波动率创约一年半新低
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
**监管压力**
外企遭遇的最富争议的问题之一，就是中国大力推行2008年起施行的反垄断法。过去两年，中国三大反垄断监管机构针对外资汽车、食品和科技企业发起了一系列调查。
芯片制造商高通(Qualcomm) 和软件巨头微软 就在受调查的美国企业之列。
美国商会执行副会长Myron Brilliant称，“中国政府在一些领域显然想发展领军的国有企业，所以美国和西方企业在这些领域的监管压力更大。”
很多美国企业执行长希望正在谈判的中美双边投资协定(BIT)能向前迈出重要一步。BIT将采用所谓的“反向清单”(negative list)，有助于降低很多产品及服务的投资壁垒。反向清单就是一个限制和禁止外国投资的有限清单。
10月时，卡特彼勒、沃尔玛和可口可乐及另外47家美国跨国企业执行长联名致信奥巴马政府，希望将BIT谈判列为优先事项。
周三，美国总统奥巴马和中国国家主席习近平表示BIT是优先事项，明年初将交换“反向清单”。
Brilliant称，“这里出现了一种新常态。我们都开始习惯于获利和利润率下降。只要竞争环境公平、透明和法治，我们就能接受。”(完) (编译 郑茵/朱晓军；审校 张荻)
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1