港报社评：学联闯京难挽颓势--星岛日报11月14日

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
专上学生联会宣布明日派代表飞往北京，众所周知他们不可能达到与中央面谈香港政制发展的目的。既然大众对其行动不抱任何期望，则学联透过今次行动激起「民愤」来为占领运动「充气」的效果，估计亦甚低。
占领行动至今已经超过一个半月，大量消磨占领者的体力、精神和激情，组织者及参与群众都显露疲态，而堵路对市民引起的不便甚至伤害，令社会负面情绪不断升温。
学生组织不理友好劝告，坚持不退场，学民思潮召集人黄之锋早前也承认如继续按兵不动，支持的人会减少，故此需要转守为攻。学生组织初时的进攻建议，是泛民议员辞职，透过补选进行变相公投，但得不到积极回应，遂再提出上京要求与国家领导人直接对话，图制造事端。
学联现时展示的立场，比当初与政府官员对话时更强硬，除了坚持特首选举要有公民提名外，还加添了要下届立法会取消功能组别的要求。国家主席习近平早前已经就占领行动公开表达了态度，故中央不改立场，不见学联上京代表，不让学联代表入境，对香港市民根本产生不了任何震撼。
学联代表今次入境机会渺茫，「明知不可为而为」只是不想遭支持者批评退缩，并希望引起本地和国际关注。不过，观乎美国总统奥巴马在习近平面前对占领运动表态含糊，以及大部分港人希望他们退场的民意，闯京之举恐怕难以挽回颓势。(A06)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。