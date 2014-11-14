港报社评：禁制令必须执行，滥用法援须检讨--文汇报11月14日

高等法院拒绝旺角禁制令的上诉许可，以及暂缓执行禁制令的申请。反对禁制令的上诉理由重复，目的只是为拖延时间，阻碍落实禁制令。法庭拒绝上诉清楚表明，禁制令必须得到执行，以尽快恢复法治秩序。任何拖延或对抗执行禁制令的行为，将会受到法律制裁。

法庭颁发禁令理据清楚，但「占中」搞手输打赢要，不接受法庭的裁决，一再以同样的理据作为抗辩，而且不断上诉，其目的不过是要拖延禁制令落实，阻碍执达吏、警方采取执法行动，好让占领行动继续下去。

必须指出的是，此次要求撤销禁制令的诉讼中，申请者获批法援，当中包括有「长洲覆核王」之称的打官司老手，以往申请法援狙击政府屡试不爽。霸道占道本身已是违法行为，最荒谬的是，法援署竟然会接纳这些非法占领者的申请，以公帑援助损害社会利益的行为，这对受「占中」损害的纳税人极不公平。

有获得法援的反禁制令申请人竟然大言不惭地说，反对禁制令是为了扞卫基本法所赋予的结社、集会、游行的自由，简直不知人间还有羞耻二字。

事实上，以往港珠澳大桥、外佣居港权等案滥用法援已备受诟病，官司无论赢输，都要由公帑付钞，律师费用照收，受害的是纳税人。法援被滥用，法援署难辞其咎。此次占领行动有人申请援助反对禁制令，更反映法援滥用公帑、妨碍伸张正义的弊端，此弊端一日不除，香港一日不得安宁。 (A05)

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