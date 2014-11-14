港报财经评论：用友估值升，金蝶追落后--经济日报11月14日

用友估值升，金蝶追落后/林瑞芬

港股仍在争持状况，昨收报24,019，升0.3%；国指收报10,800，升0.7%；大市成交额839亿港元。中、港股两地通，投资者日后炒股要两边看免走宝。事实上，观察近周一些证券行报告（尤其中国内地），多些探讨两地同类股份的PE差距，以两者差距作选择条件之一。如银河国际就指香港中旅 、创维 、联塑 估值较A股有折让。沪港通确是一个对两地股市产生深远变化的措施，融合下，港投资者不能只看自己的饼，而中国内地亦然。近月留意到中国内地有只用友软件升势都好淩厉，昨日股价抽升1.9%，自10月以来至昨最高价累计升幅更达44%，故可以留意下只香港上市同类股份——金蝶国际 ，同期股价只上升了13%。虽然金蝶不是港通股之列，中国内地软件市场有云“南金蝶北用友”，可见两股实力相当，有心买，总有渠道给中国内地投资者买到。

先讲用友软件近月股价为何爆升，综合中国内地报告见解，有两大因素：近因是公司P2P平台——友金所于10月10日上线，友金所是公司与深圳力合金融控股等公司一起发起设立的，致力于提供专业的全流程金融资讯服务，打造安全、便捷、可信的综合性投融资平台，为投资客户提供安全、本息担保、收益稳健的互联网理财服务。友金所平台亦会引入专业金融合作伙伴，打造正规的P2P平台。虽预计友金所今年将会略微亏损，明年起有望实现可观盈利。二来，中国政府正大力减政放权，前三季度中国新登记注册市场主体920万户，新增企业数量较去年增长60%以上，期望用友可以争取更多中、小企业客户群。目前近200万企业用户，公有云平台易代帐、会计家园、工作圈等产品正在不断反覆运算更新，用户数也在不断增长。公司的估值将会从传统软体企业向互联网企业看齐，估值面临提升。

综合10月尾至11月刊报看好用友的券商报告，包括国金、长江、宏源、光大、方正及海通等对该股2014年度及2015年度的每股盈利预测平均数为0.53人民币及0.65人民币，以昨收市价22.86人民币计预测PE分别为43倍及35倍。(B06)

中国明年GDP增长，或降至7%/余少文

中国内地股市偏软，但国企指数重上10,800点收市，可冲击10,900至11,000点区域，尽管中国内地明年经济增长目标或降至7%，或可迫使中国再放水刺激经济，从而推动股市。A股昨日下跌，国企指数则一度高见10,868点，最后升71点或0.7%，收报10,800点，成交额回升至198亿港元，有63%主板H股随大市造好；红筹指数升17点或0.4%，收报4,411点，成交额不足50亿港元。至于国指连日守于100天平均线和50天平均线，加上10天平均线又升破50天平均线，发出“黄金交叉”讯号，有助指数继续反弹，只要顺利升破10,900至11,000点阻力区，今年底前可挑战9月高位11,440点。

媒体指12月召开的中国经济工作会议，会维持明年CPI目标为3.5%，但会调低明年经济增长目标，由今年目标7.5%左右降至7%或7%以下，同时调低明年M2增长目标，由今年目标13%降至12%。尽管消息未获证实，若然属实，则反映中国政府对经济增长放缓已打定输数，也或是国务院总理李克能过去数月对今年经济增长预期作出转軚的原因之一，因为预期明年的情况更差。其实，中国海关总署和国家统计局公布中国内地10月宏观经济数据，数据结果可谓差不多一面倒地逊于市场预期，已经是一段颇长时间未见过这现象，由于第四季首月经济情况未如理想，11月和12月能否改善，要看圣诞节因素能否撑住工业生产下滑速度，因为10月工业增加值只升7.7%，而同期社会消费品零售额增幅只有11.5%，处于低处未算低的走势，也反映中国内地消费力未能推动经济有较快的增长。

然而，中国明年经济增长如只有7%或以下，又CPI维持在3.5%的目标，反而会令憧憬中国明年可能会出招。因为经济增长下滑，尽管导致需求下降而令通胀下跌，但固定资产投资增长进一步放缓至15.9%，难免会影响经济投资气氛，同时或多或少会影响就业情况，失业率是中国是否出招的底线之一，加上一旦放水刺激经济，难免会推高通胀。央行今年第二季加大流动性，5月份通胀率便曾见今年最高的2.5%，而今年首10个月通胀率只有2.1%，跟3.5%有颇大距离，正常而言，将明年通胀定为3%，也不会有人反对，故乐观是方便中国一旦放水，推高通胀下，通胀也有一定的缓冲区才到3.5%目标。(B07)

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