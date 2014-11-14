港报财经评论：经济亮红灯，英镑难挺久--信报11月14日

经济亮红灯，英镑难挺久/习广思

“沪港通”快将通车，投资者除了大炒AH股差价的傻瓜游戏外，整体市况也不俗，指数连升4天，恒指若能突破近期的阻力24,000至241,00点，相信年底前仍有机会上试25,000点水平。识玩的中国内地中产投资者理应南下买港股，港股大蓝筹中不少盈利增长稳定、派息不俗，投资港股又毋须付股息税及增值税，对中国内地投资者有一定吸引力。蓝筹中，昨天港交所 、友邦保险 、中国银行 、中银香港 均曾创下52周新高。其他股份如长和系、新地 、太古系、领汇 等都是管理良好、业务增长稳定的公司，甚为值得中国内地投资者长线投资。

反之，北上寻股赚钱便难得多，“沪股通”名单中500多只股份，不少在香港已有相同行业的股份，且估值较廉宜。至于中国内地独有行业股份，譬如航天军工等，却“贵到飞起”，实在买不下手。所以，“沪港通”开车后，南下的资金理应比北上多，港股表现应会较A股好。中国财政部长朱光耀正在澳洲出席二十国集团会议，外电引述他说，欧美日等已发展国家的货币政策背驰，会为全球经济带来不稳定因素及风险。朱光耀说的是美国可能加息，欧日扩大量宽，美元唯我独升带来的风险。中国处于夹缝中，不跟随其他国家贬值，出口竞争力将被削弱；若跟随贬值，则可能打乱人民币国际化的步伐。中国在各大洲已布好局大举推销人民币投资产品，香港自然是最重点的销售市场，若人民币出现贬值趋势，如何推销人民币产品呢？

货币贬值战席卷全球，中国为了人民币国际化，暂时只能努力撑住。不过，大家不要期望人民币大幅升值，能稳住不跌已对投资者有交代了。中国内地昨天公布10月经济数据，不论是工业产出、用电量、固定资产投资、零售额等都有不同程度的放缓，相信明年经济将持续放缓。有报道指出，中国正研究把明年经济增长目标定于7%、7.3%，还是较空泛的低于7.5%。其实什么目标都不重要，因为市场早已预计在7%水平左右。(B02)

日圆随时跌至125关/苏子

日本央行在1991、1992、1997及1998年均曾大规模入市干预美元兑日圆的升势，大举买入日圆及抛售美元。在这4年里，美元兑日圆均是升至125日圆心理关口以上才触发央行真金白银的干预行动，故目前市场上已有声音指出，是次美元兑日圆的大升浪，除非升至125日圆心理关口以上，否则日本央行将会对美元兑日圆的升浪袖手旁观，视若无睹。换言之，目前已经大幅上升的美元兑日圆，后市仍有接近1,000点子或超逾8%的上升空间，那些已在低位水平建立美元兑日圆长仓的投资者，暂时不需急于获利回吐，进取者更可以待汇价稍作调整时，采取趁低吸纳的策略！

不过，在最近两个多星期，美元兑日圆已急升逾5%，市场情绪对美元兑日圆正极度乐观的大前提下，这时市场上却有声音明确显示，美元兑日圆仍有1,000点子的升幅，故相信潜台词是叫一众看好的投资者放心继续追买吧，目前买入美元兑日圆，只会是有买贵，不会买错！故反而担心，短期内美元兑日圆再大升的空间已不多了，一旦汇价稍后回落至104.80/105日圆的短线支持区以下收市后，或会触发市场大户挟美元兑日圆好仓的活动，使到大量平仓及止蚀沽盘的推波助澜下，料美元兑日圆回落至110日圆甚至更低水平的可能性绝对不容抹煞。

这两天英镑兑美元明显转弱并已跌至14个月来的1.5735美元新低水平，而触发汇价下跌的诱因，则与英伦银行公布的通胀报告态度温和，更下调通胀预期，令市场深信英国进入加息周期的时间表将会延迟有关。但由于近期英镑兑美元的弱势，某程度上亦已反映英伦银行未必能提前加息，加上汇价周线图上的CCI指标自9月上旬开始正呈现底背驰的利好讯号，故相信汇价短期内再急跌的空间已不多。若英镑兑美元能守稳1.5650/1.57美元支持区不破，配合美元整体走势亦见向下作出调整，预料英镑兑美元将有力升回1.5950美元阻力以上。(B09)

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