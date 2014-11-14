《香港报摘》--经济日报11月14日

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
**头版头条**
--大型新股启动，市传内地最大核电公司中广核（中国广东核电集团）昨已通过上市聆讯，将于下周起展开上市前推介，拟集资约30亿美元。
**其他**
--港人兑换人民币限额解除，本港银行界正抢推新产品，主要是结构存款，最高潜在回报达8.15厘，较传统的高息定存或高逾倍，但投资界提醒风险较定存高。
--中国移动 董事长奚国华表示，今年4G上客5,000万户的目标已达成，料全年可达7,000万，意味每月新增4G用户逾千万。
--宏利金融 第三季纯利11亿加元，按年增升6.4%。期内新造业务内涵价值按年增7%至2.98亿加元，亚洲区销售额上升带动价值增长，但利率回落构成负面影响。
--前政务司司长许仕仁及新地 郭氏兄弟涉贪案续审，控方昨继续5天的结案陈词。 主控官作出总结时强调，控方毋须证明许对新地作出优待，只须相信许接受「甜头」已足够。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲；; 审校 林高丽)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。