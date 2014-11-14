《香港报摘》--经济日报11月14日

**头版头条**

--大型新股启动，市传内地最大核电公司中广核（中国广东核电集团）昨已通过上市聆讯，将于下周起展开上市前推介，拟集资约30亿美元。

**其他**

--港人兑换人民币限额解除，本港银行界正抢推新产品，主要是结构存款，最高潜在回报达8.15厘，较传统的高息定存或高逾倍，但投资界提醒风险较定存高。

--中国移动 董事长奚国华表示，今年4G上客5,000万户的目标已达成，料全年可达7,000万，意味每月新增4G用户逾千万。

--宏利金融 第三季纯利11亿加元，按年增升6.4%。期内新造业务内涵价值按年增7%至2.98亿加元，亚洲区销售额上升带动价值增长，但利率回落构成负面影响。

--前政务司司长许仕仁及新地 郭氏兄弟涉贪案续审，控方昨继续5天的结案陈词。 主控官作出总结时强调，控方毋须证明许对新地作出优待，只须相信许接受「甜头」已足够。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘