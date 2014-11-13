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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 11:39 BJT

中国新债：国开行下周二将招标发行至多220亿元五期固息债，期限1-10年

路透上海11月13日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(18日)招标发行五期固息金融债，总额不超过220亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，一年和三年期品种为该行今年第23期 和25期 的增发债，五年、七年和10年则均为新发债。

具体发行条款如下：

第23、25增发债；27-29期新发债

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发行上限 1/3/7年40亿元；5/10年50亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：11月18日上午9:30-10:30

7/10年：11月18日上午9:30-11:10

招标方式 单一价格/利率(荷兰式)招标方式

缴款日 11月20日

起息日 1年：9月15日

3年：10月17日

5/7/10年：11月20日

分销期 11/19-11/20

上市日 1年11月24日；3/5/7/10年11月26日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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