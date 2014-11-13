台湾债市：主要公债殖利率收高，受10年R券报价趋升带动但成交零星

* 10年公债气氛中性略偏空
* 系统问题今日干扰交投，待明日验证10年R券利率水位
* 五年券明日估在1.16-1.18%，10年R券估在1.63-1.65%
路透台北11月13日 - 台湾指标五年及10年公债殖利率周四均小幅收高。受隔夜美债殖利率微升及10年增额发行券偏空交投影响，主要债券今日殖利率中性略偏空测试，不过幅度极微，且成交急冻；预估明日仍在平盘附近整理待变。
市场交易商指出，国际市场未能走出明显趋势，加上盘中受系统技术问题的干扰，使得交易员几无意愿进场，零星成交难以指出方向。虽然今日开始发行前交易的10年R券103/13R 成交在1.64-1.6450%之间，较市场预期略有偏空，但尚待明日正常交投的检验。
〞美债没有突破，10年R券今天只差前次标售约1个基点，市场没有想像空间。〞一位本地证券商交易员说。
10年券103/13前次标售得标利率在1.658%，距今日103/13R收盘位1.6450%仅有1.3基点。
交易员指出，台股在上日大跌后今日又反弹，亦影响台债市场多方追价谨慎，整体气氛还是中性，以小幅区间来为主，五年债103/15 料明日在1.16-1.18%间波动，10年债103/13R估在1.63-1.65%，场上以盘待变。
另一外资银行交易员指出，短线相信台债仍以美债为依归，但美国经济好转遭到日本、欧洲疲弱表现的抵消，反而是汇率竞贬成为近期主轴，预估固定收益市场暂时难有方向，美债在年底前也难有表现。
103/13期公债第二次增额发行将在12月1日标售，金额预定300亿台币。
美国公债价格周三多数基本持平，抹去早盘的涨幅，之前债市吸收了240亿美元的10年期新债供应。指标10年期公债 价格尾盘回落2/32，收益率报2.37%，周一尾盘报2.36%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 103/15 +0.39 1.1679 1.1675-1.1725 12.5
10 103/13 +0.72 1.6352 1.6335-1.6395 7.5
10 103/13R -- 1.6450 1.6400-1.6450 2.5
本周全球重要经济事件与数据包括：
11/13(四)：美国联邦预算、美国JOLTS职位空缺数、美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟参加“联储和货币政策：传统工具和新工具”会议小组讨论；
11/14(五)：美国10月进出口价格及零售销售、美国路透/密西根大学消费者信心指数、欧元区第三季GDP初值、德国及法国第三季GDP初值、美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济与货币政策发表讲话。
30 103/12 没有成交
20 103/14 没有成交
10 103/13R 1.6450
5 103/15 1.1679
2 103/1 没有成交
(完)
(记者 林妙容; 审校 张喜良)