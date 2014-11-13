中国货币市场：隔夜及七天回购利率稍降，资金需求仍集中在短期品种

路透上海11月13日 - 中国银行间资金市场周四隔夜和七天期回购利率 稍跌，整体流动性状况仍属平稳。大行已结束APEC假期轮休，市场交易回归正常，资金需求不弱，且仍集中在短期品种上，但供给情况尚可，供需依旧基本平衡。

交易员并认为，此前因担忧APEC会议期间大行出钱减少，机构借了不少今日到期的资金，这可能是需求较旺的原因之一；但因月内没有更多抽离资金的因素，以及在政策面乐观预期的支撑下，短期资金面料仍波澜不惊。

“还算可以，需求比较强，但也没到紧的地步，（供给）还跟得上，”北京一大型银行交易员称。

中国11月5日-11日在北京主办2014年APEC(亚太经合组织)领导人会议周活动，为保证会议顺利举行，11月7日-12日，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体进行调休放假。

华东一银行交易员则谈到，今日需求依旧集中于隔夜和七天品种上，14天及以上期限的成交都偏淡，而因成本较低，隔夜品种的需求更为旺盛，融入难度较七天品种稍大。

她并指出，尽管日间会经常出现小波动，但目前资金供需整体上比较均衡，“感觉是供需两旺吧。”

中国央行此前三季度货币政策执行报告显示，央行当季创设并开展了中期借贷便利（MLF）操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4789 2.4889 -1.00

七天 3.1177 3.1295 -1.18

14天 3.4059 3.4574 -5.15

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.8550 2.7600 +209.50

七天 3.3300 2.8150 +51.50

14天 3.6600 3.3650 +29.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5600 2.5600 +0.00

七天 3.1700 3.1700 +0.00

14天 3.4300 3.4500 -2.00

Shibor

其中:隔夜 2.4730 2.4830 -1.00

七天 3.0730 3.0693 +0.37

三个月 4.2500 4.2880 -3.80