《中国债券市场每日交易备忘》--11月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币七年期续发国债10:35-11:35招标，收益率预测均值3.48% 厦门路桥建设集团3亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，建行和光大银行主承 北京基础设施投资20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和民生银行主承 华能国际 50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中行主承 宝钢金属7亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AA+)，招行主承 东吴证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，浦发银行主承 中信建投证券19亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，工行和浦发银行等主承 天原集团 8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中行主承 深圳水务集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，平安银行主承 首创股份 3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 首创股份3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 国电电力 17亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，农行和中金公司主承 内蒙古高等级公路建设开发10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 东方市场 3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行和建行主承 河南铁路投资15亿元15年期投资人选择权(7+8)中票簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行和中信银行主承 冀中能源峰峰集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中行主承 山东高速集团25亿元10年期投资人选择权(5+5)中票簿记建档(主体评级AAA)，平安银行和中金公司主承 宁波交通投资控股5亿元10年期投资人选择权(5+5)中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行和中信银行主承 即墨市城市旅游开发投资10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承 连云港市交通集团9亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，华泰联合证券主承 招商银行30亿元六个月期同业存单9:30-16:30招标，参考收益率4.2201% 西安银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30招标，参考收益率4.2500% 光大银行 20亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1500% 江苏江南农村商业银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5000% 江苏江南农村商业银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5000% 南京银行5亿元六个月期同业存单10:00-11:00招标发行 兴业银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1601% 兴业银行 5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2201% 北京农村商业银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2201% 北京农村商业银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3301% 浦发银行 8亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1302% 成都银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2800% 浙商银行4亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2501% 建行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1501% ============================================================================ 二、新债上市： 海大集团 2亿元一年期短融041466004，票面利率5.00% 武汉国裕物流产业集团2亿元一年期短融041464071，票面利率7.40% 永泰能源 15亿元一年期短融041460111，票面利率6.48% 湖北省联合发展投资集团14亿元一年期短融041464070，票面利率4.13% 宁德市国有资产投资经营3亿元一年期短融041460110，票面利率4.17% 新疆生产建设兵团国有资产经营公司5亿元一年期短融041464069，票面利率4.05% 山东三星集团3亿元三年期中期票据101460035，票面利率6.75% ============================================================================ 三、缴款： 永嘉投资集团8亿元七年期固息债1480558，票面利率6.50% 新疆供投资公司8亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1480554，票面利率5.07% 河南能源化工集团30亿元九个月期超短融 新兴际华集团20亿元九个月期超短融 宁沪高速 7亿元九个月期超短融 国电大渡河流域水电开发2亿元一年期短融 嘉兴市实业资产投资集团2亿元一年期短融 株州高科集团8亿元一年期短融 恒泰证券7亿元三个月期短融 国都证券10亿元三个月期短融 华安证券5亿元三个月期短融 国泰君安证券35亿元三个月期短融 合肥工业投资控股5亿元一年期短融 陕西交通建设集团20亿元一年期短融 天山股份 10亿元一年期短融 宿迁产业发展集团10亿元八年期投资人选择权(5+3)中票 凌云股份 5亿元三年期中票 四川华西集团5亿元三年期中票 重庆高速10亿元五年期中票 亨通集团5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 广州百货企业集团4亿元三年期中票1182318到期兑付，票面利率6.86% 广东温氏食品集团4亿元三年期中票1182319到期兑付，票面利率7.06% 东软集团 4亿元三年期中票1182321到期兑付，票面利率6.86% 进出口银行60亿元四个月期贴现金融债140343到期兑付，参考收益率3.9085% 东北证券 12亿元三个月期短融1490152到期兑付，票面利率4.64% 中国铝业公司30亿元九个月期超短融011415001到期兑付，票面利率6.05% 陕西煤业化工集团30亿元九个月期超短融011474001到期兑付，票面利率6.00% 中国建筑 50亿元一年期短融041351053到期兑付，票面利率5.69% 兖州煤业 50亿元一年期短融041353076到期兑付，票面利率6.00% 成都华川公路建设集团2亿元一年期短融041358084到期兑付，票面利率8.30% 福建交通运输集团5亿元一年期短融041359074到期兑付，票面利率5.98% 浦发银行10亿元六个月期同业存单111409007到期兑付，发行价格97.66元 兴业银行5亿元三个月期同业存单111410029到期兑付，发行价格98.85元 平安银行8亿元三个月期同业存单111411006到期兑付，发行价格98.85元 江苏银行10亿元三个月期同业存单111414005到期兑付，发行价格98.84元 民生银行10亿元三个月期同业存单111415013到期兑付，发行价格98.85元 九江银行4.8亿元三个月期同业存单111490040到期兑付，发行价格98.82元 13绍黄酒MTN002 101351025付息 13南山集MTN003 101351026付息 13苏豪MTN002 101355010付息 13城发投MTN001 101356009付息 13泰交通MTN001 101364012付息 13光明MTN003 101370001付息 13豫煤化MTN001 101373003付息 07宁公控债 078074付息 11陕煤化MTN2 1182320付息 12芜湖新马债 1280392付息 12冀出版MTN1 1282466付息 12合海恒MTN1 1282467付息 12唐山港MTN1 1282468付息 12汉科技SMECN1 1283030付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --据上海证券报周五报导，上海证券交易所债券业务部副总监佘力近日透露，上交所近期将抓紧推出债券质押 式协议回购业务；据业内人士介绍，该业务与目前广泛开闸的债券质押式回购不同，将由持券方和资方一对一签 订标准化协议，确定质押券种、期限、利率等要素。 --中国四大国有银行之一的农业银行 周五公告称，其400亿元人民币A股优先股已完成非 公开发行，共有26家机构参与，此外前五年的股息率确定为6.00%，这也是A股首单完成发行的优先股。 11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/20公布11月汇丰中国制造业PMI初值 (10月初值50.4) 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月7.9%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇/吴芳；审校 边竞)