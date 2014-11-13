美国个股：亚马逊计划继续大笔投资云服务，尽管面临获利压力

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透拉斯维加斯11月12日 - 线上零售商亚马逊 计划未来在每一个大型国家都建立起自己的数据中心，这是公司投资大策略的重要组成部分，力图将云计算部门发展成亚马逊综合业务中最大的一块。
在周三与记者群举行的会谈中，亚马逊网络服务总监Andy Jassy没有提供有关云计算服务(AWS)部门这些投资的时间表。他补充称，亚马逊有意在AWS继续投资，尽管投资者担心亚马逊花费过多并影响了利润率。
亚马逊上个月发布的第三季业绩令投资者失望，利润率、营收和净亏损都不符合预期。长期无视亚马逊连续季度亏损的投资人，现在开始担心亚马逊的增长触顶。
在全球建立数据中心是个昂贵的投资策略。在向美国政府公告的文件中，亚马逊表示将在三年时间内投资至少11亿美元，在俄亥俄中部地区建立一个数据中心，以此获取缴税优惠。
Jassy对记者表示，这个有关建立数据中心的成本估算是“错的，偏差很大”，但他拒绝说明亚马逊建设每个数据中心的真正投入是多少。
他周三称，进入门槛偏高，将限制在这个领域的竞争者数量。“结果是，规模的影响很大。”（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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