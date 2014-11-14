《香港报摘》--其他报摘重要消息11月14日

**明报**

--上海锦江国际酒店 12日宣布，其控股股东上海国企锦江国际(集团)，已就收购欧洲第二大酒店集团卢浮酒店集团(Louvre Hotels Group)100%股权签署协议。《华尔街日报》引述消息人士称，收购价可达12亿欧元，公司望收购可在明年第一季度完成。

--本地建筑设计服务供应商思城控股 总裁符展成透露，目前公司手头有约14亿港元订单，预计足以维持3年生意额，今年旗下十大客户包括恒隆 、新鸿基 、中海外 、太古 、万科 等。

**星岛日报**

--比高集团 公布截至9月底半年业绩，亏损扩大至5130万港元，不派中期息。

**东方日报**:

--中石油 进一步扩充在俄罗斯的合作，当地传媒报道，中石油旗下中石油勘探开发公司与俄罗斯最大油企Rosneft签署框架协议，购买Rosneft旗下万科尔石油公司10%权益，正式涉足俄罗斯石油开发业务。

**文汇报**

--香港电讯 旗下csl.昨日公布，成为内地手机生产商小米「红米Note 4G」加强版的首家本港经销商。市场营销总裁林国诚表示，csl.将与小米网上商店同步开卖，价钱为1,199元，料下周可到货及开卖。

--去年12月上市的鼎丰集团 ，今年前3季净利润按年暴增99%，董事局主席洪明显表示，明年拟进军网络小额贷款、P2P（个人对个人）网贷及资产管理业务，其中资产管理业务预期回报率为25%至30%。

**大公报**

--早前因涉及集团私有化而停牌的湖南有色 ，昨日有更多消息传出，由于感到集团未有充分发挥其上市融资平台，故早已筹备从香港退市。

--内地券商中国银河 昨日收市后公布10月份财务数据，净利润录得3.15亿元（人民币，下同），较9月下跌14.6%；不过中国银河仍然被继续看好，瑞银指重申对其的「买入」评级，更将目标价升至7.8元。(完)

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