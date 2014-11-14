《香港报摘》--信报11月14日

**头版头条**

--香港与美国昨天签署《跨政府协议》，以便香港的金融机构处理《海外账户税收合规法案》的要求。根据该协议，香港的金融机构须向美国税务局登记，以及与美国税务局另订个别协议，并藉此征求分属美国纳税人身份的客户同意，每年就他们相关的账户资料向美国税务局作出申报。

**其他**

--腾讯 更新App微信电话本后，加入高清免费通话（VoIP）模式，容许用户透过网络数据流量，直接与对方通话。不过，有内地媒体引述中国移动 相关人员估计，该程式只会令公司每年减少100多亿人民币话音收入，影响不大。

--周生生 业务营运总监刘克斌表示，金价跌至4年多以来的低位，吸引客人趁低价买金饰，提前释放了购买力，而且第四季属传统销售旺季，相信金饰需求会回升。

--渣打集团 行政总裁冼博德表示，为商品贸易提供融资仍是该集团业务重要的一部分。另外，渣打预计，若把包括香港及南韩消费融资等非策略性业务出售，明年的相关收入将减少3.5亿美元；相关盈利料减少1.2亿美元。

--浩伦农业 宣布，收到CCM向高等法院提呈，对浩伦发出清盘呈请。清盘呈请中指出，浩伦应支付及赔偿尚未清还债务，涉及金额8,266.98万元人民币。清盘呈请将于明年1月14日在法院聆讯。(完)

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