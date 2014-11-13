中国债市动态：获利盘兑现压制现券表现，中长期利率债领跌

路透上海11月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券表现疲弱，中长期利率债收益率涨幅居前，部分前期累积的丰厚获利盘选择兑现，且10月金融数据发布前，买盘亦略有消退，投资者期待更多数据提供交易指引。

“市场有点僵持，(现券)需求还是在的，但是在市场回调的时候相对会谨慎一点，”华南一商业银行交易员称。

他认为，此前利率品种收益率下行过快，部分机构选择在数据公布前迅速出脱手中获利部位，暂时基本面并无明显利空，维持对现券向好趋势的判断。

华东一商业银行交易员则提到，前期获利太过丰厚，本轮收益率反弹应该主要是交易盘止盈为主，早盘10年国开债收益率上行幅度达10个bp之多，短线现券或难脱震荡走势，从谨慎角度考虑，可适当降低仓位，等数据公布后再决定后续操作策略。

国泰君安证券债券研究团队报告则更为谨慎，报告指出，机构获利回吐的动力非常强，而本周即将公布10月份数据，融资数据或将超市场预期，另外，股市表现抢眼也引发大类资产配置转换担忧，国债期货连续两天放量大跌，很可能是债市调整开始的“信号”，预计调整幅度可能在50bp左右，建议投资者暂时规避市场下跌风险，大幅降低中长期利率债/高等级信用债仓位，等待新的入场时机出现。

数据方面，路透调查的21家机构预测中值显示，中国10月新增人民币贷款预计小幅回落至6,500亿元人民币，10月末M 2同比增速稳定，持平于上月12.9%的同比增速，而季节性因素和信贷需求疲弱导致10月新增人民币贷款环比小幅回落。

剩余期限约9.19年的国开债140205加权均价对应收益率 为3.9811%，上日尾盘在3.8886%。