主要国家经济指标预测--11月14日****

日本个股：任天堂预期新款主机Switch将帮助全年度获利翻倍
路透大阪4月27日 - 日本任天堂周四表示，由于新推出的游戏主机Switch需求强劲，预计截至2018年3月底的年度营业利润将大增121%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 新西兰公债外资持有比例 10月 -- 63.7% 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.2% 持平 0700 德国经季节调整的GDP(较前季) 第三季初值 +0.1% -0.2% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.0% +0.8% 0745 法国非农就业岗位(较前季) 第三季 -- +0.10% 0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 -0.1% -0.2% (较上年同期) -0.4% -0.2% 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.7% +0.8% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 持平 +0.4% (较上年同期) +0.4% +0.4% 扣除食品和能源的HICP(较前月) 持平 +0.5% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1330 美国进口价格(较前月) 10月 -1.5% -0.5% 出口价格(较前月) -0.4% -0.2% 1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.2% -0.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% -0.2% 1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 +1.1% -3.3% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月初值 87.5 86.9 现况指数 98.8 98.3 预期指数 80.2 79.6 1500 美国企业库存(较前月) 9月 +0.2% +0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月12日(三) 2350 日本企业物价指数(较前月) 10月 -0.8% -0.4% (较上年同期) +2.9% +3.3% 2350 日本核心机械订单(较前月) 9月 +2.9% -1.9% (较上年同期) +7.3% -1.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超11,239 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超10,552 -- 11月13日(四) 0001 英国RICS房价差值 10月 正20 正26 0100 韩国央行利率决定 11月 2.00% -- 0430 日本工业生产 9月修正值 +2.9% -- 产能利用指数(较前月) +3.6% -- 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.8% +0.8% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.7% +0.7% 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 9月 赤字12 -- 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 持平 -- (较上年同期) +0.5% -- 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 -0.1% -- (较上年同期) -1.1% -- 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.2% +0.2% 1330 加拿大新屋价格(较前月) 9月 +0.1% +0.2% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月8日当周 29.0 28.0 四周均值(万人) 28.5 -- 续请失业金人数(万人) 11月1日当周 239.2 235 1500 美国JOLTS职位空缺数(万人) 9月 473.5 482.3 1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字1,217 赤字1,117(完)
路透大阪4月27日 - 日本任天堂周四表示，由于新推出的游戏主机Switch需求强劲，预计截至2018年3月底的年度营业利润将大增121%。
路透首尔4月27日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超100 亿韩元。外资已经连续六个交易日买超韩股，此间累计买超1.62万亿韩元(14.3亿美元)的韩 股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月27日 10.0 -163.0 154.9 ^4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5
* 五年债殖利率随美债微收跌 * 暂且区间盘理观望美债走势 * 明日五年券106/5殖利率料在0.78-0.83% 路透台北4月27日 - 台湾指标五年公债殖利率周四微收跌。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小 跌，带动今日台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极，暂在既有区间内狭幅整理，观望美债进 一步走势释出指引。 他们指出，今日10年增额公债106/4R发行前交易殖利率也见微跌，自发行前交易展开以来 空单量仅微增至15.5亿台币，显示该券交投仍属低迷，随着标债时程逼近，交投或有机会逐渐增温。 〞新券兴趣缺缺，就不容易有突破区间的诱因。〞一位大型证券交易员说。 他们也称，美国指标10年公债殖利率周三虽稍从高位回落，但仍在2.30%上方，市场推估美债后续走势仍 充满变数，多数交投倾向观望，静待美债变数厘清。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。美国10 年期公债收益率收在2.3110%，上日则在2.3290%。