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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 07:39 BJT

****主要国家经济指标预测--11月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段       预估值      前值
    
    0200  新西兰公债外资持有比例                               10月         --       63.7%
    0630  法国国内生产总值(GDP)(较前季)                  第三季初值       +0.2%       持平
    0700  德国经季节调整的GDP(较前季)                    第三季初值       +0.1%      -0.2%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                             +1.0%      +0.8%
    0745  法国非农就业岗位(较前季)                           第三季         --      +0.10%
    0900  意大利GDP(较前季)                              第三季初值       -0.1%      -0.2%
               (较上年同期)                                               -0.4%      -0.2%
    1000  欧元区GDP(较前季)                              第三季初值       +0.1%      +0.1%
                 (较上年同期)                                             +0.7%      +0.8%
    1000  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)           10月终值        持平      +0.4%
                                    (较上年同期)                          +0.4%      +0.4%
                扣除食品和能源的HICP(较前月)                               持平      +0.5%
                                (较上年同期)                              +0.8%      +0.8%
    1330  美国进口价格(较前月)                                 10月       -1.5%      -0.5%
              出口价格(较前月)                                            -0.4%      -0.2%
    1330  美国零售销售(较前月)                                 10月       +0.2%      -0.3%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                                  +0.2%      -0.2%
    1330  加拿大制造业销售(较前月)                              9月       +1.1%      -3.3%
    1455  美国路透/密西根大学消费者信心指数                11月初值        87.5       86.9
                             现况指数                                      98.8       98.3
                             预期指数                                      80.2       79.6
    1500  美国企业库存(较前月)                                  9月       +0.2%      +0.2%

            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         现值     预估值
    
    11月12日(三)
    2350  日本企业物价指数(较前月)                             10月        -0.8%     -0.4%
                          (较上年同期)                                     +2.9%     +3.3%
    2350  日本核心机械订单(较前月)                              9月        +2.9%     -1.9%
                      (较上年同期)                                         +7.3%     -1.3%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                             前周   买超11,239       --
              外资投资日本股票(亿日圆)                                买超10,552       --
    
    11月13日(四)
    0001  英国RICS房价差值                                     10月        正20       正26
    0100  韩国央行利率决定                                     11月       2.00%        --
    0430  日本工业生产                                      9月修正值     +2.9%        --
             产能利用指数(较前月)                                         +3.6%        --
    0700  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                    10月终值     -0.3%      -0.3%
                                 (较上年同期)                             +0.8%      +0.8%
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                            -0.3%      -0.3%
                                      (较上年同期)                        +0.7%      +0.7%
    0745  法国经常帐收支(亿欧元)                                9月       赤字12       --
    0745  法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)               10月终值      持平        --
                                  (较上年同期)                             +0.5%       --
    0815  瑞士生产者/进口物价(较前月)                          10月        -0.1%       --
                          (较上年同期)                                     -1.1%       --
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                  10月终值      +0.1%     +0.1%
                               (较上年同期)                                +0.1%     +0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                           +0.3%     +0.3%
                                   (较上年同期)                            +0.2%     +0.2%
    1330  加拿大新屋价格(较前月)                              9月          +0.1%     +0.2%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                  11月8日当周         29.0      28.0
              四周均值(万人)                                                28.5       --
              续请失业金人数(万人)                      11月1日当周        239.2       235
    1500  美国JOLTS职位空缺数(万人)                           9月          473.5     482.3
    1900  美国联邦预算(亿美元)                               10月      赤字1,217 赤字1,117(完)
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