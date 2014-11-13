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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 13:25 BJT

日本经济：央行总裁称，预计政府将稳步推进财政改革

路透东京11月13日 - 日本央行总裁黑田东彦周四在议会发言时表示，预计政府将以符合中期财政计划的方式稳步进行财政改革。(完)
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