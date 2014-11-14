《中国重要政经日程》--11月14日

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
==========================今日重要政经日程==========================
11/14（周五）
--应东盟轮值主席国缅甸联邦共和国总统邀请，国务院总理李克强于11月12日至14日出席在缅甸内比都举行的第十七次中国－东盟（10+1）领导人会议、第十七次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第九届东亚峰会，并对缅甸进行正式访问。
--由中国并购公会主办的第十一届中国并购年会定于北京召开，至15日。主题为开启产业并购的黄金年代。
--“2014第二届中国未来能源论坛”在北京召开。主题为：能源产业的“再升级”。
--英国《金融时报》2014年度中国高峰论坛在京举行。
==========================近期重要政经日程==========================
11/15（周六）
*--国家主席习近平将于11月15日至23日出席在澳大利亚布里斯班举行的二十国集团（G20）领导人第九次峰会；并于11月16日至23日对澳大利亚、新西兰和斐济进行国事访问，并在斐济同太平洋建交岛国领导人举行会晤。
11/16（周日）
--“2014中国高新技术论坛”定于11月16-18日在深圳会展中心举行。论坛主题为“坚持创新驱动，加快绿色发展”。
11/18（周二）
--国务院副总理汪洋将于11月18日至23日访问芬兰和斯洛文尼亚。
11/19（周三）
--“2014陆家嘴金融创新峰会暨中国金融创新价值榜”活动定于11月19日-20日在上海陆家嘴举行。
--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。
11/20日（周四）
--中国铁矿石金融衍生品论坛在南京召开，至22日。
11/21日（周五）
--由中国与全球化智库主办的“中国企业国际化论坛首届年会”定于2014年11月21日-23日在海南省三亚市召开。主题为：“2014：开启新纪元”。
11/25日（周二）
--由中国青年天使会等主办的“千人天使投资2014年度峰会”在北京召开。主题：创世纪·新天使。
11/29日（周六）
--由华夏新供给经济学研究院和中国新供给经济学50人论坛共同主办的“ 2014华夏新供给经济学研究院论坛”在北京举办。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 倪蔚丹)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。