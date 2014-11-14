《中国重要政经日程》--11月14日

==========================今日重要政经日程==========================

11/14（周五）

--应东盟轮值主席国缅甸联邦共和国总统邀请，国务院总理李克强于11月12日至14日出席在缅甸内比都举行的第十七次中国－东盟（10+1）领导人会议、第十七次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第九届东亚峰会，并对缅甸进行正式访问。

--由中国并购公会主办的第十一届中国并购年会定于北京召开，至15日。主题为开启产业并购的黄金年代。

--“2014第二届中国未来能源论坛”在北京召开。主题为：能源产业的“再升级”。

--英国《金融时报》2014年度中国高峰论坛在京举行。

==========================近期重要政经日程==========================

11/15（周六）

*--国家主席习近平将于11月15日至23日出席在澳大利亚布里斯班举行的二十国集团（G20）领导人第九次峰会；并于11月16日至23日对澳大利亚、新西兰和斐济进行国事访问，并在斐济同太平洋建交岛国领导人举行会晤。

11/16（周日）

--“2014中国高新技术论坛”定于11月16-18日在深圳会展中心举行。论坛主题为“坚持创新驱动，加快绿色发展”。

11/18（周二）

--国务院副总理汪洋将于11月18日至23日访问芬兰和斯洛文尼亚。

11/19（周三）

--“2014陆家嘴金融创新峰会暨中国金融创新价值榜”活动定于11月19日-20日在上海陆家嘴举行。

--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。

11/20日（周四）

--中国铁矿石金融衍生品论坛在南京召开，至22日。

11/21日（周五）

--由中国与全球化智库主办的“中国企业国际化论坛首届年会”定于2014年11月21日-23日在海南省三亚市召开。主题为：“2014：开启新纪元”。

11/25日（周二）

--由中国青年天使会等主办的“千人天使投资2014年度峰会”在北京召开。主题：创世纪·新天使。

11/29日（周六）

--由华夏新供给经济学研究院和中国新供给经济学50人论坛共同主办的“ 2014华夏新供给经济学研究院论坛”在北京举办。

注: * 代表新增日程