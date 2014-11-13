国际油市：布兰特原油跌至80美元附近，因OPEC预计对其原油需求下降

0524GMT时，布兰特12月原油期货 下跌0.34美元至80.04美元，该合约周四到期。
“目前没有太多可以拉抬市场的多头因素，”辉立期货大宗商品主管Avtar Sandu表示。“但这并非是单一的走势。那些一直在抛售的投资者想要在这个水准获利了结。”
美国12月原油期货 下跌0.10美元至每桶77.08美元。
过去一周美国原油和布兰特原油之间的价差已缩窄逾3美元，从上周的最多6.42美元到本周四缩减为2.96美元。
国际能源署(IEA)表示，油价下跌可能导致美国页岩油投资明年减少10%，使得这个让美国成为全球主要供应国的产业成长放缓。
沙特阿拉伯石油部长欧那密周三打破数个月的沉默，重申沙特追求全球市场稳定的目标，但对于油价大跌的因应举措，并未提供任何看法。
美国石油协会(API)公布数据显示，上周美国原油库存减少150万桶，分析师预估为增加80万桶。(完)
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(编译 王丽鑫/戴素萍 审校 李婷仪/张若琪)