全球贵金属：珠宝采购提振印度第三季黄金需求增长逾三分之一--WGC

* 印度第三季黄金需求猛增三分之一--WGC
* 受到结婚季珠宝需求的拉动
* WGC预计第四季需求状况良好
路透孟买11月13日 - 世界黄金协会(WGC)周四表示，印度第三季黄金需求增长超过三分之一，受到结婚季珠宝需求的拉动，这与全球其他地方形成鲜明对比。
根据WGC数据，印度7-9月黄金需求猛增39%至225.1吨，为同期纪录第二高，而全球黄金需求降至近五年低位。
另一黄金消费大国中国，第三季黄金消费量较上年同期下降37%。尽管印度需求在第三季超过中国，但今年前九个月的总量依然落后。
“需求较去年将继续呈现正向增长，因现在是需求旺季，有许多人要结婚，”WGC印度业务的负责人Somasundaram PR称。
印度第三季黄金珠宝需求跳增60%，但投资需求下滑10%。
WGC维持预估不变，仍预计印度全年黄金需求达到850-950吨，受到珠宝消费的带动。
Somasundara表示，投资在需求总量中的占比今年可能从上年的37%降至25%，因金价大跌已经动摇了印度民众对黄金作为储存价值工具的信心。
印度9月黄金进口增长450%，至37.5亿美元。
“第四季整体需求料良好，但9月进口大增的情况可能不会重现，”WGC称。(完)
(编译 王兴亚；审校 杜明霞)