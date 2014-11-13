日韩经济指标预测--11月14日-11月21日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月10日当周 11月14日(五) 暂无重要数据。 11月16日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.5% -1.8% (环比年率) +2.1% -7.1% 11月17日当周 11月17日(一) 暂无重要数据。 11月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 -- -0.4% (较前月) -- -0.3% 11月19日(三) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 10月 -- 逆差9,583 出口(较上年同期) -- +6.9% 进口(较上年同期) -- +6.2% 11月20日(四) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 52.8 11月21日(五) 暂无重要数据。 (完)