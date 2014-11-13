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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 07:10 BJT

****日韩经济指标预测--11月14日-11月21日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 
     
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值        前值 

    11月10日当周 
    
    11月14日(五)
    暂无重要数据。
    
    11月16日(日)
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)             第三季          +0.5%      -1.8%
                              (环比年率)                           +2.1%      -7.1% 
    
    11月17日当周
    
    11月17日(一)
    暂无重要数据。
    
    11月18日(二)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)          10月          --        -0.4%
                                (较前月)                            --        -0.3%
    
    11月19日(三)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         10月          --    逆差9,583
                 出口(较上年同期)                                   --        +6.9%
                 进口(较上年同期)                                   --        +6.2%
    
    11月20日(四)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)             11月初值         --         52.8
    
    11月21日(五)
    暂无重要数据。 (完)
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