《全球汇市》美元兑日圆反弹，澳洲央行干预警告打击澳元

“美元隔夜跌破115日圆时，由于低接买盘很快就浮现，所以市场能够吸纳美元止损卖压。由于美日货币政策走向分歧，市场参与者仍将逢低买进美元。”东京Global-info Co主管Kaneo Ogino说。
欧元 持平在1.2444美元，陷于狭幅区间，勉力远离上周触及的两年低点1.2358。
澳元兑美元 下跌0.25%至0.8699美元。澳洲央行助理总裁肯特周四重申，通过干预压低澳元汇率仍是一个选项。
澳元兑美元今年迄今已下跌2.5%，但澳洲央行此前多次重申，澳元估值过高。
中国是澳洲最大出口市场，澳元对中国经济前景极为敏感。但澳元对中国10月工业、投资和消费增速均下行的结果反应不大，这些数据大致符合预期。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2448 1.2438 +0.08 -9.44 1.3745
美元/日圆 115.71 115.47 +0.21 +9.89 105.30
欧元/日圆 144.04 143.62 +0.29 -0.48 144.73
美元/瑞郎 0.9657 0.9663 -0.06 +8.17 0.8928
英镑/美元 1.5773 1.5779 -0.04 -4.73 1.6556
美元/加元 1.1320 1.1314 +0.05 +6.59 1.0620
澳元/美元 0.8713 0.8717 -0.05 -2.24 0.8913
新西兰元/美元 0.7876 0.7878 -0.03 -4.02 0.8206
澳元/日圆 100.820 100.660 +0.16 +7.43 93.850
新西兰元/日圆 91.130 90.970 +0.18 +5.46 86.410
英镑/日圆 182.51 182.20 +0.17 +4.69 174.33
澳元/新西兰元 1.1054 1.1057 -0.03 +1.90 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李春喜/戴素萍/洪曦/李婷仪 审校 张涛/蔡美珍/张若琪)