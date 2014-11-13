欧洲新股：Virgin Money挂牌价处于参考区间低点

路透伦敦11月13日 - 对英国银行业发起挑战的Virgin Money表示，该公司已将在伦敦证券交所挂牌的订价定在参考区间的低点，对于该公司的估值为12.5亿英镑(20亿美元)；英国知名企业家Richard Branson为该公司大股东。

Virgin Money指出，将从这次首度公开发行(IPO)筹得1.5亿英镑，IPO订价为每股2.83英镑，将会从周四0800GMT开始有条件的交易；美国亿万富翁Wilbur Ross亦为这家银行的大股东。

Virgin Money此前推迟在10月上市的计画，然后在约两周前宣布其上市的意愿，其称原因在于市况疲弱，英国新银行Aldermore的上市计画当时也因此胎死腹中。

Virgin Money上周重新推动上市计划，招股参考价区间为2.83-3.33英镑。

上市之后，Branson将持有Virgin Money的34%股权，Ross则持有33%。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)