欧洲新股：Virgin Money挂牌价处于参考区间低点

欧元债市：公债收益率上升，央行看好经济令欧债投资者气馁
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四小幅上升，外界预计欧洲央行的声明将与日本央行如出一辙，日本央行承认增长前景改善，意在为收紧货币政策铺平道路。
路透伦敦11月13日 - 对英国银行业发起挑战的Virgin Money表示，该公司已将在伦敦证券交所挂牌的订价定在参考区间的低点，对于该公司的估值为12.5亿英镑(20亿美元)；英国知名企业家Richard Branson为该公司大股东。
Virgin Money指出，将从这次首度公开发行(IPO)筹得1.5亿英镑，IPO订价为每股2.83英镑，将会从周四0800GMT开始有条件的交易；美国亿万富翁Wilbur Ross亦为这家银行的大股东。
Virgin Money此前推迟在10月上市的计画，然后在约两周前宣布其上市的意愿，其称原因在于市况疲弱，英国新银行Aldermore的上市计画当时也因此胎死腹中。
Virgin Money上周重新推动上市计划，招股参考价区间为2.83-3.33英镑。
上市之后，Branson将持有Virgin Money的34%股权，Ross则持有33%。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四小幅上升，外界预计欧洲央行的声明将与日本央行如出一辙，日本央行承认增长前景改善，意在为收紧货币政策铺平道路。
路透4月27日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:46时,1美元=6.8942人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.31 1.052 2.11 大众交通 5.75 0.679 1.23 永生投资 11.79 1.415 1.21 老凤祥
路透4月27日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:45时,1港元=0.88592人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.98 2.35 南玻 10.11 5.55 2.06 深康佳 4.38 2.81 1.76 ST中华 9.09 3.65 2.81 ST中冠