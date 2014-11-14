台湾经济指标预测--11月14日至12月8日

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 11月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差164.7亿美元 11/20 1600 外销订单 10月 -- +12.7% * 11月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/24 0830 季调失业率 10月 -- 3.90% 11/24 1600 工业生产指数 10月 -- +10.30% 11/25 1610 M2年增率 10月 -- +5.31% * 12月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/5 1610 外汇存底 11月底 -- 4,214.76亿美元 12/5 0830 消费者物价指 11月 -- +1.07% 数(CPI) * 12月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *12/8 1600 出口 11月 -- +0.7% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第四季 -- +3.78%(概估值) -- -- 重贴现率 第四季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。