台湾汇市：台币续创近四年低位，量缩观望国际盘走势

* 台币第三日收贬，续创近四年低位 * 缺乏指引，以实质抛补为主 * 明日实质交易暂估在30.600-30.650 路透台北11月13日 - 台币兑美元 周四第三日收贬，续创近四年低位。盘中实质价位一 度因出口商抛汇与外资汇入测试30.60压力，但因韩元兑美元较上日小幅走贬，终场央行仍作价以宣示立场。 交易员表示，今日台币主要以实质抛补为主，因出口商与外资仍有少数美元卖压，使得台币价位往上日区 间上缘靠拢，但因国际盘缺乏方向，整体成交量明显萎缩。 “该卖(美元)的昨天都卖了，今天量很少。〞一位本地银行交易人士说。 另一外商银行交易员则称，今日韩国央行并没有降息，使得韩元进一步走贬的预期减弱，不过后续还是要 看国际局势的变化，美元若回档修正，仍然建议进场承接。 韩国央行总裁李柱烈在记者会上表示，央行周四维持政策利率在2.00%不变的决定获得一致通过。 交易员并预估，明日台币兑美元实质价位区间料在30.600-30.650。台币今日主要交易区间在30.600-30.6 30，上日交易区间在30.602-30.655。 今日台币兑美元收在30.752，再创近四年收盘新低，前波低位为2010年12月2日的30.788。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度持稳；一个月远汇 报价 尾盘在30.590/30.610左右，上日纽约盘收在30.590。 台湾股市周四缩量收高。外资及陆资在台股再转为买超38.60亿台币；上交易日为卖超38.17亿台币。[TW- STX-LZT] 韩元兑美元周四大致收平，收复稍早的多数跌幅，因关于韩国央行进一步降息的预期减弱。韩元兑美元 KRW= 收报1,096.6，周三收于1,096.0。稍早韩元一度跌至1,099.4，因韩国央行总裁称担心日圆进 一步贬值会损及韩国出口业。 本周全球重要经济事件与数据包括： 11/13(四)：美国联邦预算、美国JOLTS职位空缺数、美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟参加乔治华盛顿大 学和普林斯顿大学的格里斯沃尔德经济政策研究中心举办的“联储和货币政策：传统工具和新工具”会议的小 组讨论； 11/14(五)：美国10月进出口价格及零售销售、美国路透/密西根大学消费者信心指数、欧元区第三季GDP 初值、德国及法国第三季GDP初值、美国圣路易斯联储总裁布拉德在圣路易斯地区商会主办的金融论坛上，就 美国经济与货币政策发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.752 30.750 30.600-30.752 30.750 5.89 9.38 元太外汇经纪公司 30.750 30.745 30.603-30.750 30.745 2.27 3.10 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.130/-0.110 -0.130/-0.105 (完)