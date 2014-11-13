《路透晚报》--11月13日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创下七年新高，因有报导称安倍料提前举行大选

日本股市日经指数周四升至七年新高，因一篇有关首相安倍晋三可能决定提前大选的报导引发投资者的热烈回应，值此之际，关于安倍可能推迟上调消费税的预期也越来越浓厚。日经指数收高1.1%，报17,392.79点，为2007年6月以来最高收位。东证股价指数上涨0.9%，收报1,389.51点。

--中国股市：沪综指震荡收跌，经济数据不佳加剧大盘调整压力

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，近日大盘在高位出现反复波动状态，各板块走势出现严重分化，经济数据不佳亦加剧大盘调整压力，但稳增长政策加码提升市场信心，后市有望维持震荡上行格局。沪综指收报2,485.606点，跌8.87点或0.36%。

--香港股市：收高，受博彩及金融类股提振

香港股市收高，受消费及博彩类股提振，并受金融类股支撑。恒生指数收高81.76点，或0.34%，报24,019.94点；恒生国企指数涨71.15点，或0.66%，报10,800.91。

--汇市：美元兑日圆反弹，澳洲央行干预警告打击澳元

美元兑日圆向本周稍早所及的七年高点小幅回升，外界臆测日本首相安倍晋三将决定12月举行提前选举。0838GMT，美元兑日圆上涨0.13%，报115.59；欧元兑美元上涨0.17%，报1.2460美元。澳元兑美元涨0.05%，报0.8723。

--金属期市：伦铜持稳，中国经济数据疲弱但助燃刺激举措出台预期

伦敦期铜持稳，数据显示中国经济增长在10月降温，这打压了需求前景，但另一方面这也提升了有关中国可能进一步推出刺激举措来支撑房地产市场的预期。0840GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.09%，报6,686.25美元。上海期交所主力1月期铜合约微涨0.3%，至每吨47,400元人民币。

--国际油市：布兰特原油跌至80美元附近，因OPEC预计对其原油需求下降

布兰特原油期货交投在每桶80美元附近，接近2010年以来最低水平，此前石油输出国组织(OPEC)称明年对该组织石油的需求将下滑，但沙特对可能减产保持沉默。0841GMT时，12月布兰特原油期货下跌0.67%，报79.84美元。美国原油期货跌0.4%，报76.86美元。

--全球金市：金价连续第二天下跌，投资者关注美元及美国就业数

黄金连续第二日下跌，投资者等待美国公布初请失业金人数报告，以寻找有用的线索。与此同时，金市人气依然脆弱，因对于经济复苏的乐观期待和美元走强都打压了黄金的避险魅力。0842GMT，现货金小跌报1,159.40美元。

--欧元债市：意大利和西班牙公债收益率下滑，ECB通胀报告料提升QE预期

意大利和西班牙公债收益率(殖利率)下滑，分析师预测欧洲央行周四公布的调查报告并不乐观，从而突显出进一步放宽货币政策的需要。0816GMT，10年期意大利公债收益率跌1个基点至2.35%；西班牙10年期公债收益率跌至2.11%。德国10年期公债收益率升1个基点至0.83%。