重温稿-《中国新债预测》七年续发国债收益率均值3.48%，发行空挡后料需求不错

日本个股：任天堂预期新款主机Switch将帮助全年度获利翻倍
路透大阪4月27日 - 日本任天堂周四表示，由于新推出的游戏主机Switch需求强劲，预计截至2018年3月底的年度营业利润将大增121%。
* 招标品种：财政部七年期续发固息国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周五(14日)10:35-11:35
* 受访人数：8位(银行和券商)
* 预测区间：3.42%-3.54%
* 预测均值：3.48%
路透上海11月13日 - 中国财政部周五将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近日现券波动加剧，收益率在快速下行后明显反弹，不过因APEC会议导致近期出现难得的新债发行空档期，料积累了一定的配置盘需求，明日新债需求或较好，定位仍可能略低于二级市场，预测均值为3.48%。
市场人士认为，最新宏观数据显示经济仍无起色，而仍频频出现的央行“放水”传闻，显示货币政策宽松取向不变，债市在技术性调整后仍有走强基础，这都将支撑明日新债表现。
“需求应该还不错，新债（招标）停了一周多了，应该有不少配置需求出来，”上海一银行交易员称。
自上周二的国开行五期债招标后，就没有利率债招标发行。
中国11月5日-11日在北京主办2014年APEC(亚太经合组织)领导人会议周活动，为保证会议顺利举行，11月7日-12日，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体进行调休放假。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.5033%。二级市场上，本次增发标的券--剩余期限约6.95年的140024最新报价对应收益率 为3.58%/3.48%。
北京一券商分析师则表示，七年品种作为国债期货的可交割券，近期国债期货的活跃度大增也将助推其需求。
国债期货市场上，中金所五年期国债期货主力合约TF1503 连跌三日，今日收报97.008元，较上日结算价下跌0.092元，或0.09%。成交量连续第三天突破万手，达12,642手。
中国10月工业同比增速时隔一个月再度滑落至8%下方，投资增速亦进一步放缓，都表明经济下滑压力依然很大。分析师普遍预计四季度经济增速可能进一步放缓，而且明年GDP增速目标很可能下调至7%。
明日新债招标当日，原发行的同期国债停止交易一天；招标结束至11月18日进行分销；11月20日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2014年10月23日开始计息；票面利率3.7%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透大阪4月27日 - 日本任天堂周四表示，由于新推出的游戏主机Switch需求强劲，预计截至2018年3月底的年度营业利润将大增121%。
路透首尔4月27日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超100 亿韩元。外资已经连续六个交易日买超韩股，此间累计买超1.62万亿韩元(14.3亿美元)的韩 股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月27日 10.0 -163.0 154.9 ^4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5
* 五年债殖利率随美债微收跌 * 暂且区间盘理观望美债走势 * 明日五年券106/5殖利率料在0.78-0.83% 路透台北4月27日 - 台湾指标五年公债殖利率周四微收跌。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小 跌，带动今日台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极，暂在既有区间内狭幅整理，观望美债进 一步走势释出指引。 他们指出，今日10年增额公债106/4R发行前交易殖利率也见微跌，自发行前交易展开以来 空单量仅微增至15.5亿台币，显示该券交投仍属低迷，随着标债时程逼近，交投或有机会逐渐增温。 〞新券兴趣缺缺，就不容易有突破区间的诱因。〞一位大型证券交易员说。 他们也称，美国指标10年公债殖利率周三虽稍从高位回落，但仍在2.30%上方，市场推估美债后续走势仍 充满变数，多数交投倾向观望，静待美债变数厘清。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。美国10 年期公债收益率收在2.3110%，上日则在2.3290%。