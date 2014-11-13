重温稿-《中国新债预测》七年续发国债收益率均值3.48%，发行空挡后料需求不错

* 招标品种：财政部七年期续发固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周五(14日)10:35-11:35

* 受访人数：8位(银行和券商)

* 预测区间：3.42%-3.54%

* 预测均值：3.48%

路透上海11月13日 - 中国财政部周五将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近日现券波动加剧，收益率在快速下行后明显反弹，不过因APEC会议导致近期出现难得的新债发行空档期，料积累了一定的配置盘需求，明日新债需求或较好，定位仍可能略低于二级市场，预测均值为3.48%。

市场人士认为，最新宏观数据显示经济仍无起色，而仍频频出现的央行“放水”传闻，显示货币政策宽松取向不变，债市在技术性调整后仍有走强基础，这都将支撑明日新债表现。

“需求应该还不错，新债（招标）停了一周多了，应该有不少配置需求出来，”上海一银行交易员称。

自上周二的国开行五期债招标后，就没有利率债招标发行。

中国11月5日-11日在北京主办2014年APEC(亚太经合组织)领导人会议周活动，为保证会议顺利举行，11月7日-12日，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体进行调休放假。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.5033%。二级市场上，本次增发标的券--剩余期限约6.95年的140024最新报价对应收益率 为3.58%/3.48%。

北京一券商分析师则表示，七年品种作为国债期货的可交割券，近期国债期货的活跃度大增也将助推其需求。

国债期货市场上，中金所五年期国债期货主力合约TF1503 连跌三日，今日收报97.008元，较上日结算价下跌0.092元，或0.09%。成交量连续第三天突破万手，达12,642手。

中国10月工业同比增速时隔一个月再度滑落至8%下方，投资增速亦进一步放缓，都表明经济下滑压力依然很大。分析师普遍预计四季度经济增速可能进一步放缓，而且明年GDP增速目标很可能下调至7%。

明日新债招标当日，原发行的同期国债停止交易一天；招标结束至11月18日进行分销；11月20日起与之前发行的同期国债合并上市交易。