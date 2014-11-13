更新版 1-中国汇市：人民币随中间价微收升，短期料继续窄幅盘整

* 人民币收盘随中间价微涨

* 窄幅震荡格局延续

* 供求上购汇盘稍多 (更新收盘报价和评论)

路透北京11月13日 - 中国人民币兑美元 周四随中间价微收升。交易员表示，虽然贸易顺差仍会为后期人民币汇率提供支撑，但经济下行压力也会限制升幅；短期市场仍可能延续窄幅震荡格局。

他们指出，今天人民币走势并无太大意外，中间价亦波动甚微。近期供求上购汇盘稍多，市场方向暂不明朗。日内公布的工业、房地产等数据显示国内经济寻底仍未结束，但对汇市影响不大。

“没有方向很正常，到年底了，琢磨着还是（美元）往下概率大一些吧。...不能天天吃肉嘛，总要喝粥。”一股份行交易员认为，短期人民币可能在6.12-6.13附近窄幅震荡。

另一股份行交易员表示，前两日购汇盘稍多，今日亦延续前期风格。从基本面上看，中国经常项目顺差维持在高位给人民币提供一定升值压力，但人民币是有管理的浮动汇率制度，还是要看央行的政策指向。

“前期升值的速度太快，几乎没有做什么停留就一下子冲破了6.11这一块，这么迅速的升值其实对经济的基本面要有一个缓释的过程，而且这给外汇储备到年末会计上的折算也是很不好看的。”她说。

中国银行国际金融研究所研究员李建军提到，当前经济仍在筑底，但出台短期刺激政策的可能性不大；出口方面需要看外需，不完全能靠自己能解决，只是在汇率方面需要稍微控制一下。

中国10月工业、投资和消费同比增速齐齐下滑，其中工业增速再次回落至8%以下，投资增速受房地产市场疲弱影响更是录得近13年最低，反映经济下行压力仍大，经济调整态势不改，料四季度将进一步放缓。

全球汇市，美元兑日圆向本周稍早所及的七年高点小幅回升，外界臆测日本首相安倍晋三将决定12月举行提前选举。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1248 6.1262 0.02% 中间价 6.1418 6.1428 0.02% 成交额 170亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.29% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 40 6.1240 6.1280 2014年来即期升贬值幅度 -1.16% 1年期美元/人民币掉期升水< 1405 CNY1Y=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :42 1年期NDF 6.2660/80 6.267 CNH即期 6.1297/27 6.1317