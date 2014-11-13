《汇市简讯》欧元/英镑上试0.79水准，因英央副总裁发表较悲观讲话

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* 欧元/英镑扩大涨势，上试0.79，受英国央行副总裁布罗德班特发表较悲观讲话影响

* 罗德班特表示，有“非常温和”迹象显示英国经济中的极疲弱的生产力增长正在改善，这应该可以导致实质薪资水平逐步提高。

* 在英央行公布通胀报告前，周三低点为0.7802

* 在升向周三高位0.7890途中出现轧空行情，周四亚洲汇市高位为0.7894

* 支撑位在(上周高位)0.7864，以及从0.7890拉回的低位0.7866

* 英国皇家测量师学会(RICS)周四公布的一份调查显示，英国房价增长在截至10月的三个月内大幅放缓，增幅降至2013年5月以来最低，因伦敦房价更为普遍下跌。

(完)