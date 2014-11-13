《汇市简讯》欧元/英镑上试0.79水准，因英央副总裁发表较悲观讲话

欧元债市：公债收益率上升，央行看好经济令欧债投资者气馁
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四小幅上升，外界预计欧洲央行的声明将与日本央行如出一辙，日本央行承认增长前景改善，意在为收紧货币政策铺平道路。
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* 欧元/英镑扩大涨势，上试0.79，受英国央行副总裁布罗德班特发表较悲观讲话影响
* 罗德班特表示，有“非常温和”迹象显示英国经济中的极疲弱的生产力增长正在改善，这应该可以导致实质薪资水平逐步提高。
* 在英央行公布通胀报告前，周三低点为0.7802
* 在升向周三高位0.7890途中出现轧空行情，周四亚洲汇市高位为0.7894
* 支撑位在(上周高位)0.7864，以及从0.7890拉回的低位0.7866
* 英国皇家测量师学会(RICS)周四公布的一份调查显示，英国房价增长在截至10月的三个月内大幅放缓，增幅降至2013年5月以来最低，因伦敦房价更为普遍下跌。
(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四小幅上升，外界预计欧洲央行的声明将与日本央行如出一辙，日本央行承认增长前景改善，意在为收紧货币政策铺平道路。
路透4月27日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:46时,1美元=6.8942人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.31 1.052 2.11 大众交通 5.75 0.679 1.23 永生投资 11.79 1.415 1.21 老凤祥
路透4月27日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:45时,1港元=0.88592人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.98 2.35 南玻 10.11 5.55 2.06 深康佳 4.38 2.81 1.76 ST中华 9.09 3.65 2.81 ST中冠