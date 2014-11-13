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债券 | 2014年 11月 13日 星期四 16:55 BJT

欧元债市：意大利和西班牙公债收益率下滑，ECB通胀报告料提升QE预期

因市场预期调查悲观，意大利 和西班牙10年期公债收益率 分别跌1个基点至2.35%和2.11%。

德国10年期公债收益率 升1个基点至0.83%。

德国商业银行分析师预计SPF调查中将下修远期通胀率，称这可能会削弱欧洲央行管理通胀预期方面的公信力。

意大利和西班牙稍晚将出售公债，可能会限制收益率长期下跌。意大利标售量多达60亿欧元，包括2018、2021和2030年到期公债。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/朱晓军；审校 蔡美珍/李春喜)
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