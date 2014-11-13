《汇市简讯》英镑/美元未打破亚洲交易区间1.5760-80

0835GMT

* 伦敦汇市开盘后，英镑/美元已测试亚洲交投区间1.5760-1.5780的高低端

* 1.5760为14个月低点，1.5776为周三低点(1.5791为上周低位)

* 1.5940为英央行公布通胀报告前的周三高点

* 空头目标包括1.5722和1.5700，前者是1.4814-1.7192涨势的61.8%回档位

* 1.5700是期权障碍水准，处于1.5800的大量期权今日到期

* 美联储副主席杜德利称，过早收紧政策的风险较过晚的风险要“大得多”

(完)