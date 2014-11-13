表格: LME金属库存最新变化--11月13日

《全球主要央行动态》--4月27日-5月4日

美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变，但淡化了首季经济成长疲弱的影响，并强调就业市场强劲，表明美联储今年仍将再升息两次。美联储在结束两日货币政策会议后发布的乐观声明中还表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。“委员会认为首季经济成长放缓可能是暂时性的，”美联储在声明中指出。所有委员对此次声明没有异议。