表格: LME金属库存最新变化--11月13日

英国个股：英国退欧后，渣打银行有意将法兰克福作为欧洲基地
“我们正考虑在欧盟成立一家子公司，以确保我们有备无患，”渣打集团主席比尼亚尔斯(Jose Vinals)周三在伦敦召开的年度股东大会上表示。
路透伦敦11月13日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位 为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 159,950 -850 锡 10,115 210 铅 216,350 -25 锌 689,500 -200 铝 4,402,775 -3,800 镍 389,136 360 铝合金 26,680 持平 NASAAC 74,700 -60 *NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品 库存数据 库存分布 种 种 铜 <MCU-STO <0#MCUSTX-LOC 铅 <MPB-STO <0#MPBSTX-LOC CKS> -GRD> CKS> -GRD> 铝 <MAL-STO <0#MALSTX-LOC 锡 <MSN-STO <0#MSNSTX-LOC CKS> -GRD> CKS> -GRD> 锌 <MZN-STO <0#MZNSTX-LOC 铝 <MAA-STO <0#MAASTX-LOC CKS> -GRD> 合 CKS> -GRD> 金 镍 <MNI-STO <0#MNISTX-LOC NAS <MNA-STO <0#MNASTX-LOC CKS> -GRD> AA CKS> -GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜 审校 王洋)
“我们正考虑在欧盟成立一家子公司，以确保我们有备无患，”渣打集团主席比尼亚尔斯(Jose Vinals)周三在伦敦召开的年度股东大会上表示。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变，但淡化了首季经济成长疲弱的影响，并强调就业市场强劲，表明美联储今年仍将再升息两次。美联储在结束两日货币政策会议后发布的乐观声明中还表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。“委员会认为首季经济成长放缓可能是暂时性的，”美联储在声明中指出。所有委员对此次声明没有异议。
路透悉尼/惠灵顿5月4日 - 澳元周四跌至四个月低位；新西兰元走势脆弱，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对经济增长仍看法乐观，助美元一臂之力。