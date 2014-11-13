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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 17:19 BJT

表格: LME金属库存最新变化--11月13日

路透伦敦11月13日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位
为吨)：
    
    品种             最新库存            变动
      铜              159,950            -850
      锡               10,115             210
      铅              216,350             -25
      锌              689,500            -200
      铝            4,402,775          -3,800
      镍              389,136             360
    铝合金             26,680             持平
    NASAAC             74,700             -60
     
    *NASAAC为北美特种铝合金。(完)
    
      
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>         
 品  库存数据  库存分布       品   库存数据  库存分布
 种                           种             
 铜  <MCU-STO  <0#MCUSTX-LOC   铅  <MPB-STO  <0#MPBSTX-LOC
     CKS>      -GRD>                   CKS>          -GRD>
 铝  <MAL-STO  <0#MALSTX-LOC   锡  <MSN-STO  <0#MSNSTX-LOC
     CKS>      -GRD>                   CKS>          -GRD>
 锌  <MZN-STO  <0#MZNSTX-LOC   铝  <MAA-STO  <0#MAASTX-LOC
     CKS>      -GRD>           合      CKS>          -GRD>
                               金            
 镍  <MNI-STO  <0#MNISTX-LOC  NAS  <MNA-STO  <0#MNASTX-LOC
     CKS>      -GRD>           AA      CKS>          -GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 李春喜 审校 王洋)
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