《全球汇市》日圆徘徊低点附近，受日本提前国会改选臆测影响

德国商业银行汇市策略师Thu Lan Nguyen表示，“若美元普遍走强无法确保澳元走势受抑，则澳洲央行肯定会这么做。”
另一个需关注是否会遭干预的货币为瑞郎，瑞郎兑欧元 目前在两年高点1.2018瑞郎附近交投，距离瑞士央行三年前公布的汇率上限1.20瑞郎不远。
市场人士表示，影响欧元/瑞郎交投的因素是11月30日针对瑞士央行黄金储备的公投，若该公投获得通过，则将严重限制瑞士央行干预的灵活度。
近期民意调查结果显示，该公投不太可能会过关。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2464 1.2438 +0.21 -9.32 1.3745
美元/日圆 115.49 115.47 +0.02 +9.68 105.30
欧元/日圆 143.94 143.59 +0.24 -0.48 144.63
美元/瑞郎 0.9641 0.9663 -0.23 +7.99 0.8928
英镑/美元 1.5767 1.5779 -0.08 -4.77 1.6556
美元/加元 1.1306 1.1314 -0.07 +6.46 1.0620
澳元/美元 0.8738 0.8717 +0.24 -1.96 0.8913
新西兰元/美元 0.7904 0.7878 +0.33 -3.68 0.8206
欧元/瑞郎 1.2018 1.2017 +0.01 -2.06 1.2271
欧元/英镑 0.7901 0.7882 +0.24 -4.77 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2314 9.2313 +0.00 +4.34 8.8474
美元/挪威克朗 6.7770 6.8018 -0.36 +11.72 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王颖/高琦/张明钧; 审校 蔡美珍/李春喜)