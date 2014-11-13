更新版 1-路透专访：若彰银董事改选未过半，今年将提列上百亿台币损失--台新金

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路透台北11月13日 - 台湾彰化银行 下月将召开股东会改选董事，其最大股东--台新金 周四称，若彰银董事改选未过半，今年将提列上百亿台币损失，且因台新金迟迟未能顺利并购彰银，外资股东相当不能理解，可能因此减持台新金持股。

台新金控总经理饶世湛在此前投资人说明会后接受路透专访并指出，原先看好台新金并购彰银利基的TPG 、野村 及索罗斯量子基金等外资先后因彰银并购争议案而撤出台新金，目前外资持股已降至35%，且分布相当零散。

彰化银行将于12月8日举行股东会改选董事及独立董事，再度挑起台新金与第二大股东财政部间的主导权争议，此次总共选出六席董事及三席独董，其中关键在于三席独董将成立审计委员会，攸关并购等重大议案皆要审计委员会通过，成为双方攻防的主战场。

“这次要拿五席董事才有办法有掌控权，不过现在一席都没把握。”他说。

他并强调，不会单方面推动整并彰银，金融整并需要金管会同意，金管会已经提出合意并购要求，现在财政部有意在审计委员会的源头就阻止并购案，但彰银并购案拖下去对台湾金融整并会有影响，因外资股东不能理解为何台新金迟迟未能合并彰银。

至于财政部积极推动官股银行整并，他也持开放态度称，谈整并也OK，大家一起来谈，谈公股银行整并也可以配合，只是在此次彰银改选争议上宜回归当初国际标售时财政部公文及公函的内容，以符合资本市场的信赖保护原则。

今年台新金控前三季税后净利为129亿台币，创下历年新高，其中20.3亿元获利贡献来自彰银。而彰银最新公布前10月合并税后净利为97.64亿元，因彰银获利改善，不再是2005年当时逾放偏高的烫手山芋，才会形成台新金及财政部争抢的局面。

野村证券金融产业分析师杨尚伦也表示，台新金资本一直卡在彰银不能作有效配置，且此次彰银董事改选若未能过半，将认列彰银未实现损失达百余亿台币，而因台新金与彰银的合并争议，建议客户避开台新金，唯一有解的方案就是等到彰银股价回升到26.12台币，但彰银目前股价只有18.5元，仍有段距离。

台新金于2005年以明显高于市价的每股26.12台币价格标下彰银特别股，持股22.55%成为彰银最大股东，其次为财政部持股约17-18%、其他官股银行则合计约持股2-3%，台新金透露，官股仍在加码中，最新官股持股尚无法得知。

**审计委员会成主要攻防**

台新金控与财政部双双皆不肯让步在审计委员会取得多数，也就是双方皆想抢下两席，财政部次长吴当杰表示，彰银审计委员会有三席独立董事，就是掌握并购等大型议案，据证交法规定，若审计委员会通过，董事会就需有三分之二董事通过才能翻盘。

“这次为何双方谈不下来，就是因为台新金不愿放弃审计委员会过半的念头，如果(财政部)不强势，他(台新)要并购彰银就挡不住了。”他说。

他坦称，若让台新金独大，财政部就挡不住台新金并购彰银，台新金是以小吃大，怎么算都是损失，现在财政部第一诉求是审计委员会独董一定要过半，接下来一般董事也将争取较有利席位。

吴当杰亦称，目前彰银外资股东比较不容易掌握，这块是最令其头痛。

元大宝来证券今日也发布新闻稿指出，受财政部及台湾银行等公股委任，担任该次股东会委托书无上限征求人，周四已依法完成委托书公开征求人申报程序，即日起征求彰化银行本次股东临时会委托书。本次征得委托书所代表的选举权，将全力支持财政部提名的董事候选人。

台新金控曾于去年2月下旬抛出震撼弹，请财政部支持由彰银并购台新银，但财政部严正表态不同意台新金非合意并购。 台新金事后则指出，彰化银行合并台新银案将放缓脚步，继续和财政部沟通，未来不排除任何可能性，但还没有打算出售彰银股权。