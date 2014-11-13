欧洲汇市：英镑走软，房市数据疲弱加重压力

交易员表示，尽管投资者已经将预期加息时间推迟到了2015年，但央行报告以及之后总裁卡尼的言论平息了有关加息或提早出现的担忧情绪。

伦敦澳洲国民银行现汇交易员Graham Davidson表示，“基本上通胀报告公布后，英镑可能持续面临相当程度的卖压。”

“经济成长速度似乎降温，这将给英镑带来压力。如果明年1月或2月时英镑接近1.50美元，我不会感到意外。”

英镑兑美元下跌约0.1%至1.5757美元，为去年9月以来最低。英镑兑欧元 跌穿0.79英镑，为两周来首次，日内下跌约0.25%。

英镑是去年发达经济体表现最好的货币之一，但7月之后因升息预期降温以及明年五月国会大选前政治气氛紧张而出现回落。

“英镑(兑美元)看似将继续出现逢高卖出。”FxPro资深分析师Angus Campbell说。(完)

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