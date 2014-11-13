《中国债市每日综述》现券收益率震荡走高，关注明日国债招标

* 今日公布固定资产投资等数据，未提供新指向

* 现券收益率上下多次反复，最终较上日上行

* 利率互换续升，国债期货延续弱势

* 利率债供给重现，关注明日七年国债招标

路透上海11月13日 - 中国国家统计局周四公布了工业增加值等多项数据，不过未给债市提供新的指引。银行间市场今日现券收益率经历上上下下的多次反复，最终较上日继续上涨；利率互换同样走升，国债期货则续降。

交易员称，自上周三以来，一直未有国债、金融债等招标发行。虽然长期看好后市，但目前对短期看多看空均有，因此明日招标的七年国债结果引人关注。

中国10月工业、投资和消费同比增速齐齐下滑，其中工业增速再次回落至8%以下，投资增速受房地产市场疲弱影响更是录得近13年最低，反映经济下行压力仍大，经济调整态势不改，料四季度将进一步放缓。

北京一基金交易员表示，今日现券收益率经历多次反复，最终较上日走升，“走一步看一步，关注明天七年国债吧。”

剩余期限近10年的固息国开债140222券最新报价 在4.0644%/3.9700%，上日尾盘为3.9800%/3.9000%。

财政部周五将招标续发行七年期固息国债。近日现券波动加剧，收益率在快速下行后明显反弹，不过因APEC会议导致近期出现难得的新债发行空档期，料积累了一定的配置盘需求，明日新债需求或较好，定位仍可能略低于二级市场，预测均值为3.48%。

华中一券商交易员称，现券收益率连续大幅下行至今，短期向下向上动力均受限，加之国债期货活跃度较此前明显提升，导致盘中波动加剧。

利率互换市场上，七天期回购基准的IRS收盘曲线 显示，一年品种涨逾5个基点(bp)，五年期涨幅更甚。

中金所五年期国债期货主力合约TF1503 今日收报97.008元人民币，较上日结算价下跌0.092元，或0.09%。成交量连续三日超过1万手，为12,642手。

**资金需求集中在短期品种**

银行间资金市场周四隔夜和七天期回购利率 变化甚微，整体流动性状况仍属平稳。大行已结束APEC假期轮休，市场交易回归正常，资金需求不弱，且仍集中在短期品种上，但供给情况尚可，供需依旧基本平衡。

交易员并认为，此前因担忧APEC会议期间大行出钱减少，机构借了不少今日到期的资金，这可能是需求较旺的原因之一；但因月内没有更多抽离资金的因素，以及在政策面乐观预期的支撑下，短期资金面料仍波澜不惊。

“还算可以，需求比较强，但也没到紧的地步，(供给)还跟得上。”北京一大型银行交易员称。

华东一银行交易员则谈到，今日需求依旧集中于隔夜和七天品种上，14天及以上期限的成交都偏淡，而因成本较低，隔夜品种的需求更为旺盛，融入难度较七天品种稍大。

她并指出，尽管日间会经常出现小波动，但目前资金供需整体上比较均衡，“感觉是供需两旺吧。”

中国央行此前三季度货币政策执行报告显示，央行当季创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%

今日银行间市场质押式回购总成交金额为12,260.55亿元，较上日的9,576.68亿元大增近三成；其中，隔夜品种成交9,622.13亿元，上日为7,618.59亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4932 2.4889 +0.43 9,622.13

七天 3.1390 3.1295 +0.95 2,223.39

14天 3.4488 3.4574 -0.86 268.53

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5000 2.7600 -126.00 3,099.18

七天 3.0000 2.8150 +18.50 326.12

14天 3.2500 3.3650 -11.50 21.47

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5600 2.5600 +0.00 --

七天 3.1700 3.1700 +0.00 --

14天 3.4300 3.4500 -2.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.4730 2.4830 -1.00 --

七天 3.0730 3.0693 +0.37 --

三个月 4.2500 4.2880 -3.80 --