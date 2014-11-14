重温稿-台湾货币市场：短率仍处低位，央行存单到期量较大令资金更显宽裕

* 短率仍处区间低位

* 央行存单到期量大令资金更宽松

* 短票发行量稍增、利率大致持稳

记者 詹静宜

路透台北11月13日 - 台湾银行间短率周四仍处低位。资金调度人士表示，原本月中银行间资金情势即偏松，今天央行存单到期金额逾7,000亿台币，使银行间资金情势更显宽裕，短率也持续徘徊低档区间。

交易员并指出，时至月中拆款需求仍显疲软，成交以到期续作为主，交投大致平稳但并不热络，资金去化仍有赖央行积极冲销银行间隔夜拆款过剩资金，月中短率料维持在既有区间低位。

“今天电话都没响，很安静。”一位大型银行资金调度人士说。

此外，交易人士表示，尽管国际板美元债券及宝岛债发行热度增温，吸引寿险端客户抢进，不过截至目前对银行端拆借并未造成影响，推估原因在于原本台币资金池过于宽松，而拆款、短票等资金去化管道有限，以致今年短少部分寿险资金并未引起拆款短率波动。

台湾主要外币债券发行情况一览，请点选

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收在0.386%；今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间在0.380-0.440%，上日为0.380-0.450%。

**短票利率持稳低位**

短票市场方面，票券商指出，今日整体发票量较多，但依旧供不应求，银行买票需求持续涌进，令短票交投利率续处低位。

他们并表示，由于目前市场月内短钱满溢，月内资金调度倾向以拆款资金因应，短票交投较为青睐跨月、跨年天期，资金尽量避开落点月底、季底，不过受限于年底资金变数较大，跨年短票交投仍为少数。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率成交区间在0.58-0.59%，主交投转向跨月短票，令月内短票利率稍较上日走滑，跨月短票利率主要成交在0.60-0.61%，少数成交在0.62%，大致持稳于上日，跨年短票利率则成交在0.62-0.65%，区间较上日略往下挪移。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.606%，较前日的0.610%微跌。

台湾央行周四公布，共发行6,958.8亿台币存单。与今日存单到期金额7,192.8亿相较，存单发行余额减234亿。 周五央行存单到期金额2,779.5亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为196亿台币，累积超额准备为1,230亿台币、加计前期1%的超额准备为1,936亿台币。

**RP利率持平上日**

债券市场公债附买回(RP)利率周四持在上日水准不变。交易商称，虽然投信今日见到较为明显的赎回，但寿险资金持平至小多，资金活水补充得宜，令利率仍维持在近期区间。

市场人士指出，这两天可以较明显感受到投信的资金分配不均，赎回变多，而寿险端主要以续作为主，整体市场的资金水位趋平，但尚不到转紧的地步，预估明日本周最后交易日不会有太大波动。

〞之前市场的钱比较多，今天就觉得转向平平。〞一位大型票券商交易员说。

交易员称，市场将先观察央行在进入11月下半旬后的存单发行状况，预估11月底市场仍有趋紧机会，而12月将有较多的金融债发行，资金需求会渐渐进入高峰，当前市场也会尽量安排分散资金落点。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日，少数跨月至30天期利率见成交在0.55%；公司债今日成交0.63-0.64%，与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的10天左右公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要利率没有明显变动。