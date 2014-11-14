版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 16:59 BJT

台湾债市：103/15期五年公债中，证券业买超4亿台币

路透台北11月14日 - 台湾柜台买卖中心周五
公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/15A03
115=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)

    五年公债103/15期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      7.50     10.00        -2.50
       票券      0.50      2.00        -1.50
         业                      
     证券业      6.00      2.00        +4.00
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐