欧洲央行月报：重申必要时将扩大刺激政策

标题新闻：西班牙4月消费者物价调和指数(HICP)同比上涨2.6%，市场预估为上涨2.3%
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路透法兰克福11月13日 - 欧洲央行周四在月报中重申已经做好准备，若欧元区通胀率在较低水准停留时间过久，将扩大刺激政策。周四公布的专业预测人士调查下调了经济成长预估数字。
欧洲央行月报的措辞基本和近期总裁德拉吉公布的主要政策声明一致。
欧元区通胀率维持在德拉吉所称的1%以下“危险区域”，已有一年之久。欧洲央行称将“密切关注”通胀前景。
“一旦有必要进一步应对低通胀率持续时间过久的问题，欧洲央行管理委员会一致承诺将在权限范围内，动用额外的非传统政策工具。”
专业预测人士调查(SPF)中，下调了欧元区通胀率和经济成长展望，此一趋势愈发明显，可能促使欧洲央行采取进一步措施来提振经济。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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路透伦敦4月27日 - 莱斯银行集团周四公布，第一季度获利依然稳定，而分析师此前预期，去年6月英国公投退欧后该行业绩将下滑。莱斯银行是英国最大抵押贷款行。