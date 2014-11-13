欧洲央行月报：重申必要时将扩大刺激政策

路透法兰克福11月13日 - 欧洲央行周四在月报中重申已经做好准备，若欧元区通胀率在较低水准停留时间过久，将扩大刺激政策。周四公布的专业预测人士调查下调了经济成长预估数字。

欧洲央行月报的措辞基本和近期总裁德拉吉公布的主要政策声明一致。

欧元区通胀率维持在德拉吉所称的1%以下“危险区域”，已有一年之久。欧洲央行称将“密切关注”通胀前景。

“一旦有必要进一步应对低通胀率持续时间过久的问题，欧洲央行管理委员会一致承诺将在权限范围内，动用额外的非传统政策工具。”