投行观点：摩根大通将J C Penney Company 目标价从9美元下调至7，评级为中性

欧元债市：公债收益率上升，央行看好经济令欧债投资者气馁
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四小幅上升，外界预计欧洲央行的声明将与日本央行如出一辙，日本央行承认增长前景改善，意在为收紧货币政策铺平道路。
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路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四小幅上升，外界预计欧洲央行的声明将与日本央行如出一辙，日本央行承认增长前景改善，意在为收紧货币政策铺平道路。
路透4月27日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:46时,1美元=6.8942人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.31 1.052 2.11 大众交通 5.75 0.679 1.23 永生投资 11.79 1.415 1.21 老凤祥
路透4月27日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:45时,1港元=0.88592人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.98 2.35 南玻 10.11 5.55 2.06 深康佳 4.38 2.81 1.76 ST中华 9.09 3.65 2.81 ST中冠