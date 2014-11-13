投行观点：Renaissance Capital将Luxoft 目标价从48美元上调至56.7，评级为买入

欧元债市：公债收益率上升，央行看好经济令欧债投资者气馁

路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四小幅上升，外界预计欧洲央行的声明将与日本央行如出一辙，日本央行承认增长前景改善，意在为收紧货币政策铺平道路。