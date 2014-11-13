全球金融：瑞士对几名涉嫌卷入外汇市场操纵案的人员展开刑事调查

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月27日
路透4月27日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:46时,1美元=6.8942人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.31 1.052 2.11 大众交通 5.75 0.679 1.23 永生投资 11.79 1.415 1.21 老凤祥
路透苏黎世11月13日 - 瑞士检察官已以对几名涉嫌卷入外汇市场操纵案的人员展开刑事调查，成为继美国和英国之后这么做的第三个国家。
检察官的一名发言人没有透露多少人正在受到调查，也没有透露调查是什么时候开始的，但周四通过电子邮件表示，调查没有涉及任何银行。
发言人表示，检察官在调查过程中与瑞士金融监管机构FINMA交换信息，并且与瑞士竞争委员会WEKO保持接触。WEKO正在调查几家银行可能在外汇市场的共谋行为。
FINMA周三表示，已经开始对瑞银集团 11名前任及现职员工进行法办。
检察官发言人拒绝透露，受到刑事指控的人中，是否含有上述员工。(完)
(编译 张涛；审校 于春红)
路透4月27日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:46时,1美元=6.8942人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.31 1.052 2.11 大众交通 5.75 0.679 1.23 永生投资 11.79 1.415 1.21 老凤祥
路透4月27日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:45时,1港元=0.88592人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.98 2.35 南玻 10.11 5.55 2.06 深康佳 4.38 2.81 1.76 ST中华 9.09 3.65 2.81 ST中冠
路透大阪4月27日 - 日本任天堂周四表示，由于新推出的游戏主机Switch需求强劲，预计截至2018年3月底的年度营业利润将大增121%。