全球金融：瑞士对几名涉嫌卷入外汇市场操纵案的人员展开刑事调查

路透苏黎世11月13日 - 瑞士检察官已以对几名涉嫌卷入外汇市场操纵案的人员展开刑事调查，成为继美国和英国之后这么做的第三个国家。

检察官的一名发言人没有透露多少人正在受到调查，也没有透露调查是什么时候开始的，但周四通过电子邮件表示，调查没有涉及任何银行。

发言人表示，检察官在调查过程中与瑞士金融监管机构FINMA交换信息，并且与瑞士竞争委员会WEKO保持接触。WEKO正在调查几家银行可能在外汇市场的共谋行为。

FINMA周三表示，已经开始对瑞银集团 11名前任及现职员工进行法办。

检察官发言人拒绝透露，受到刑事指控的人中，是否含有上述员工。(完)