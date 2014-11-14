更正-美股业绩：沃尔玛第三季营收增长2.9%(11月13日)

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
(更正：因译文有误，内文第三段总营收应为“升至”1,190亿，而非“降至”)
路透11月13日 - 美国零售商沃尔玛 公布第三季营收增长2.9%，受益于社区市场(Neighborhood Market)小型店铺的营收增速强劲。
第三季归属于沃尔玛的净利下降0.4%至37.1亿美元，合每股盈余1.15美元，上年同期分别为37.4亿和1.14美元。
总营收从上年同期的1,157亿美元升至1,190亿。
沃尔玛称，第三季其社区市场的同店销售增长5.5%。
整体美国同店销售增长0.5%，结束了连续六个季度的持平或下滑态势。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。