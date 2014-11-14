更正-美股业绩：沃尔玛第三季营收增长2.9%(11月13日)

(更正：因译文有误，内文第三段总营收应为“升至”1,190亿，而非“降至”)

路透11月13日 - 美国零售商沃尔玛 公布第三季营收增长2.9%，受益于社区市场(Neighborhood Market)小型店铺的营收增速强劲。

第三季归属于沃尔玛的净利下降0.4%至37.1亿美元，合每股盈余1.15美元，上年同期分别为37.4亿和1.14美元。

总营收从上年同期的1,157亿美元升至1,190亿。

沃尔玛称，第三季其社区市场的同店销售增长5.5%。