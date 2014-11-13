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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 20:46 BJT

全球贵金属：印度尚未就限制黄金进口做出决定--财政官员

路透新德里11月13日 - 印度一名高级财政官员周四表示，印度尚未就限制黄金进口做出任何决定，决策人士将在一两天后会面并继续讨论。

两名直接了解情况的消息人士表示，印度正在考虑限制民间贸易公司的黄金进口。(完)

(编译 张涛；审校 王洋)
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