全球贵金属：印度尚未就限制黄金进口做出决定--财政官员

全球金市：金价下跌，但对特朗普税制改革的疑虑提供支撑
美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的第一步。
路透新德里11月13日 - 印度一名高级财政官员周四表示，印度尚未就限制黄金进口做出任何决定，决策人士将在一两天后会面并继续讨论。
两名直接了解情况的消息人士表示，印度正在考虑限制民间贸易公司的黄金进口。(完)
(编译 张涛；审校 王洋)
美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的第一步。
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路透4月27日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:46时,1美元=6.8942人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.31 1.052 2.11 大众交通 5.75 0.679 1.23 永生投资 11.79 1.415 1.21 老凤祥