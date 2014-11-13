国际油市：卡塔尔料到月底时将原油日产出降至50万桶--消息

路透多哈11月13日 - 一熟悉情况的产业消息人士周四表示， 石油输出国组织(OPEC)成员国卡塔尔到11月底时预计将把原油日产出从10月末的65万桶降至约50万桶。

该消息人士称，一个月前石油日产出从80万桶减产至65万桶，是因为市场供过于求，而此次减产到50万桶是因为炼厂维护。卡塔尔的最大日产能是80万桶。

“市场供过于求，这是10月减产的原因。我们发现总体上需求减少。”

随着Mesaieed炼厂的维护，卡塔尔的原油日产量预计将降至约50万桶。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)