国际油市：卡塔尔料到月底时将原油日产出降至50万桶--消息

全球金市：金价下跌，但对特朗普税制改革的疑虑提供支撑
美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的第一步。
路透多哈11月13日 - 一熟悉情况的产业消息人士周四表示， 石油输出国组织(OPEC)成员国卡塔尔到11月底时预计将把原油日产出从10月末的65万桶降至约50万桶。
该消息人士称，一个月前石油日产出从80万桶减产至65万桶，是因为市场供过于求，而此次减产到50万桶是因为炼厂维护。卡塔尔的最大日产能是80万桶。
“市场供过于求，这是10月减产的原因。我们发现总体上需求减少。”
随着Mesaieed炼厂的维护，卡塔尔的原油日产量预计将降至约50万桶。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的第一步。
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路透4月27日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:46时,1美元=6.8942人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.31 1.052 2.11 大众交通 5.75 0.679 1.23 永生投资 11.79 1.415 1.21 老凤祥