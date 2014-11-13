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市场报道 | 2014年 11月 13日 星期四 22:33 BJT

美国热股：沃尔玛第三季营收增长2.9%，盘初股价大涨

路透11月13日 - 美国零售商沃尔玛 公布第三季营收增长2.9%，受益于社区市场(Neighborhood Market)小型店铺的营收增速强劲。

在周四盘初交易中，沃尔玛股价大涨3.1%，报81.7美元。(完)
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