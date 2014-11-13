美国热股：沃尔玛第三季营收增长2.9%，盘初股价大涨

欧股业绩：英飞凌第二季营业利润增长30%，受汽车及工业部门推动
路透法兰克福5月4日 - 德国芯片(晶片)制造商英飞凌周四公布第二季营业利润增长30%，受汽车部门及工业部门业务活动的推动。
路透11月13日 - 美国零售商沃尔玛 公布第三季营收增长2.9%，受益于社区市场(Neighborhood Market)小型店铺的营收增速强劲。
在周四盘初交易中，沃尔玛股价大涨3.1%，报81.7美元。(完)
路透法兰克福5月4日 - 德国芯片(晶片)制造商英飞凌周四公布第二季营业利润增长30%，受汽车部门及工业部门业务活动的推动。
路透上海5月4日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(9日)招标发行 至多260亿元固息债，期限一、五、10年。 上述一、五、10年债分别为该行今年第4期 、第6期 和 第10期 的增发债，票面利率依次为3.20%、4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：70亿元；5年：50亿元；10年：140亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 5月9日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月11日 起息日 1年：2017/3/13；5年：2017/4/17；
* 韩股综合股价指数升0.77%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.36%，沪综指下滑0.01%，美国原油期货跌0.27%，伦敦期铜涨0.04%