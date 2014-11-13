版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 13日 星期四 22:38 BJT

美国热股：孩之宝洽商以现金加股票方式收购梦工厂，梦工厂股价暴涨

路透11月13日 - 纽约时报援引知情人士报导称，玩具生产企业孩之宝(Hasbro) 正在洽商收购美国动画制作公司梦工厂 。基于协议，孩之宝将以现金加股票的方式进行支付，不过确切价格尚未敲定。

在周四早盘交易中，孩之宝股价大跌4%，报55.17美元；梦工厂股价暴涨17.5%，报26.28美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐