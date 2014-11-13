国际油市：亚洲380-CST燃料油升水涨至逾两年高点

标题新闻：泰国财政部长阿比萨称若民间投资增长，泰国今年的经济增幅可能会达4%
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路透新加坡11月13日 - 新加坡380-cst船用燃料油船货升水周四涨至逾两年高位，因在一重大破产案后，各银行取消卖家的信用额度，另外买家急切寻求现货船货。
全球最大船用燃料油供应商丹麦宝运石油(OW Bunker) 上周五申请破产后，新加坡燃料油交投急速放缓。
升水较船货价格每吨高出14.02美元。路透数据显示，上次更高水准是出现在2012年2月，升水为14.12美元。
“目前是出售更多燃料油的好时机，我认为当前是卖方市场，”新加坡一燃料油交易商称。
亚洲380-cst燃料油12月/1月跨月价差本周扩大至每吨4美元，逆转了年底市场通常疲弱的趋势。
IE Singapore公布的数据显示，11月12日止当周，新加坡燃料油库存增加32.6万桶，至两周高位1,804万桶(284万吨)。
现货市场有一笔交易达成。壳牌从摩科瑞以每吨466.50美元买入4万吨180-cst燃料油，付运期为12月2-6日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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