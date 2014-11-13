国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，新加坡库存下降

标题新闻：泰国财政部长阿比萨称若民间投资增长，泰国今年的经济增幅可能会达4%
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路透新加坡11月13日 - 亚洲12月柴油裂解价差周四持稳于每桶16.87美元，较10月均值高出16%，因冬季临近，需求有增长的希望。
11月12日止当周新加坡陆上中质馏分油库存下降3.45%，或39.8万桶，至六周低点1,113.5万桶。
数据显示，澳洲、马来西亚和缅甸从新加坡进口近30.6万吨车用柴油。新加坡向法属波利尼西亚和南非出口6.1万吨车用柴油。
不过柴油的长期前景暗淡，因充足的供给预计会从中东流出。
这些供给对台塑2015年出售麦寮柴油构成压力。其已经与买家签订了2015年含硫为10ppm的柴油的供给合约，价格为每桶较新加坡报价升水0.50美元，比2014年升水下降近70%。
台塑尚未达成2015年的500ppm柴油出售合同，但买家的意向是最多每桶贴水达0.80美元，台塑的目标是贴水0.50-0.60美元。
维多以每桶较新加坡报价升水1.80美元的价格，从壳牌手中买入15万桶含硫10ppm的柴油，船期为11月28日-12月2日。
兴隆以每桶较新加坡报价贴水0.20美元的价格，向托克出售25万桶含硫500ppm的柴油，船期为12月1-5日。(完)
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(编译 王洋; 审校 张涛)
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