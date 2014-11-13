版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 13日 星期四 22:32 BJT

美国热股：思科第一季营收好于预期，但盘初股价小跌

路透11月13日 - 网络设备制造商思科 公布的会计年度第一季营收好于预期，受助于对公司新的高端路由器和交换机订单增加。

在周四盘初交易中，思科股价跌0.4%，报25美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐