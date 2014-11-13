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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 21:42 BJT

欧元区经济：欧洲央行执委科尔称，通胀下降令人担忧

路透纽约11月13日 - 欧洲央行执委科尔周四表示，欧元区通胀下降令人担忧。

“令人担忧的是整体和核心通胀下降，”科尔在纽约一活动中对华尔街银行家、分析师及经济学家表示。

10月欧元区通胀年率为0.4%，远低于欧洲央行设定的略低于但接近2%的中期目标。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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